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“Начальника поліції” Вовчанська звинуватили в держзраді: він у розшуку

Суспільство 11:59   21.02.2023
Оксана Горун
“Начальника поліції” Вовчанська звинуватили в держзраді: він у розшуку

ДБР та прокуратура повідомили про завершення розслідування щодо колишнього співробітника поліції, який перейшов на бік окупантів і став у них начальником.

Колишній правоохоронець з Вовчанська почав працювати на окупантів у березні 2022 року. Він був одним з тих, хто допомагав загарбникам створювати окупаційні каральні органи. За активну допомогу, росіяни призначили його керувати. Чоловік відповідав за безпеку під час масових заходів окупантів, організовував та брав участь в патрулюванні вулиць та чергуваннях на блок-постах. Під час звільнення Вовчанська він втік до росії“, – повідомила пресслужба ДБР.

За даними Харківської обласної прокуратури, експоліцейський у квітні став “начальником” так званого відділу поліції у Вовчанську.

Аби представити очільника, окупанти навіть провели збори. Присутнім вони повідомили, що “керівник” виконуватиме посередницькі функції між поліцейськими та представниками РФ. Своєю чергою, обвинувачений запевнив своїх російських кураторів, що у разі виникнення питань він буде до них звертатися за порадами“, – повідомила подробиці пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Пізніше зрадника призначили “в. о. начальника патрульно-постової служби” у так званому “Волчанском районном отделе внутренних дел управления МВД ВГА Харьковской области”. На цій посаді він інструктував “підлеглих” на блокпостах і сам брав участь у чергуванні.

Судитимуть чоловіка заочно – у Харкові. Він сам утік з окупантами.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 11:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДБР та прокуратура повідомили про завершення розслідування щодо колишнього співробітника поліції, який перейшов на бік окупантів і став у них начальником".