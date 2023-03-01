Бывший военный ВСУ пошел в «народную милицию» на Харьковщине. Дело уже в суде
Фото: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил
Дело бывшего военного ВСУ, который в июне 2022 года в оккупированном тогда городе Балаклея Харьковской области занял должность во вражеском правоохранительном органе, передано в суд.
Фигурант трудоустроился в так называемое «Балаклейское отделение народной милиции», сообщают в Харьковской специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.
В обязанности мужчины входило следующее: охрана аптек, проведение осмотров мест событий, изъятие наркотиков, оружия, составление протоколов объяснений, опечатывание вещественных доказательств и передача их в так называемую «военную комендатуру г. Балаклея».
Бывшему военному инкриминируют коллаборационистскую деятельность (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 21:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело бывшего военного ВСУ, который в июне 2022 года в оккупированном тогда городе Балаклея Харьковской области занял должность во вражеском правоохранительном органе, передано в суд.".