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Бывший военный ВСУ пошел в «народную милицию» на Харьковщине. Дело уже в суде

Общество 21:59   01.03.2023
Елена Нагорная
Бывший военный ВСУ пошел в «народную милицию» на Харьковщине. Дело уже в суде Фото: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил

Дело бывшего военного ВСУ, который в июне 2022 года в оккупированном тогда городе Балаклея Харьковской области занял должность во вражеском правоохранительном органе, передано в суд.

Фигурант трудоустроился в так называемое «Балаклейское отделение народной милиции», сообщают в Харьковской специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.

В обязанности мужчины входило следующее: охрана аптек, проведение осмотров мест событий, изъятие наркотиков, оружия, составление протоколов объяснений, опечатывание вещественных доказательств и передача их в так называемую «военную комендатуру г. Балаклея».

Бывшему военному инкриминируют коллаборационистскую деятельность (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 21:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело бывшего военного ВСУ, который в июне 2022 года в оккупированном тогда городе Балаклея Харьковской области занял должность во вражеском правоохранительном органе, передано в суд.".