Бывший военный ВСУ пошел в «народную милицию» на Харьковщине. Дело уже в суде

Фото: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил

Дело бывшего военного ВСУ, который в июне 2022 года в оккупированном тогда городе Балаклея Харьковской области занял должность во вражеском правоохранительном органе, передано в суд.

Фигурант трудоустроился в так называемое «Балаклейское отделение народной милиции», сообщают в Харьковской специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.

В обязанности мужчины входило следующее: охрана аптек, проведение осмотров мест событий, изъятие наркотиков, оружия, составление протоколов объяснений, опечатывание вещественных доказательств и передача их в так называемую «военную комендатуру г. Балаклея».

Бывшему военному инкриминируют коллаборационистскую деятельность (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).