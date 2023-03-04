СБУ поймала предателя, помогавшего армии РФ строить блокпосты на Харьковщине
После изгнания оккупантов РФ из населенного пункта коллаборант остался жить там, надеясь, что ему за все содеянное ничего не будет.
СБУ сообщила о задержании 45-летнего жителя Изюмского района, который активно помогал оккупантам с первых дней вторжения. В прокуратуре уточнили, что речь идет о жителе села Счастливое. По информации силовиков, мужчина был идейным — негативно относился к украинской власти, правоохранителям и военным.
«Он отправился помогать российским захватчикам с первого дня оккупации его села. Мужчина делился с рашистами имеющимися у него материалами для строительства блокпостов и других фортификационных сооружений: бетонными столбами, древесиной, старыми шинами. К тому же, сам эти материалы возил оккупантам на одном из своих четырех тракторов», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Помимо помощи в строительстве, предатель чинил врагам технику и даже обеспечивал захватчиков жильем. Правда не своим.
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«В конце июня коллаборант передал российским захватчикам в пользование дом своего односельчанина. Он добровольно сообщил оккупантам, что это домохозяйство осталось без хозяев и фактически поселил туда на несколько месяцев военнослужащих страны-агрессора», — отметил Абдула.
Когда «друзья-освободители» сбежали предатель остался жить в селе, надеясь, что ему не придется отвечать за свою деятельность. Но удача от него отвернулась.
«Оперативники СБУ разоблачили его преступную деятельность и задержали. Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины («коллаборационная деятельность»). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — отметил спикер УСБУ в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 10:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После изгнания оккупантов РФ из населенного пункта коллаборант остался жить там, надеясь, что ему за все содеянное ничего не будет".