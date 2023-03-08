Харьковские нацгвардейцы сбили российский самолет Су-25
Российский самолет воины бригады НГУ «Спартан» приземлили в районе Бахмута около 1:10 ночи в понедельник, 6 марта.
«В результате боевой работы расчета из ПЗРК «Перун» в Донецкой области в районе Бахмута военнослужащие Национальной гвардии Украины на расстоянии до 4 километров сбили российский штурмовой самолет Су-25″, — сообщила пресс-служба Восточного ОТО Нацгвардии Украины.
Авторы успешного выстрела — нацгвардейцы харьковской бригады «Спартан».
«Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны защитников. Расчет ПЗРК открыл огонь и сбил российский бронированный штурмовик. Через тепловизор видели, что самолет был поражен и пошел на снижение, судьба пилота пока неизвестна», — отметил командир дивизиона «Партизан».
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Оператор ПЗРК Роман добавил деталей: «Отработали цель из «Перуна», подбили самолет и он начал менять направление полета. С юго-востока делал маневр, чтобы наносить удары по нашим позициям, и после попадания сменил траекторию и начал делать резкий разворот на восток, после чего упал за линией соприкосновения».
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 09:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский самолет воины бригады НГУ «Спартан» приземлили в районе Бахмута около 1:10 ночи в понедельник, 6 марта".