Харьковские нацгвардейцы сбили российский самолет Су-25

Российский самолет воины бригады НГУ «Спартан» приземлили в районе Бахмута около 1:10 ночи в понедельник, 6 марта.

«В результате боевой работы расчета из ПЗРК «Перун» в Донецкой области в районе Бахмута военнослужащие Национальной гвардии Украины на расстоянии до 4 километров сбили российский штурмовой самолет Су-25″, — сообщила пресс-служба Восточного ОТО Нацгвардии Украины.

Авторы успешного выстрела — нацгвардейцы харьковской бригады «Спартан».

«Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны защитников. Расчет ПЗРК открыл огонь и сбил российский бронированный штурмовик. Через тепловизор видели, что самолет был поражен и пошел на снижение, судьба пилота пока неизвестна», — отметил командир дивизиона «Партизан».

Оператор ПЗРК Роман добавил деталей: «Отработали цель из «Перуна», подбили самолет и он начал менять направление полета. С юго-востока делал маневр, чтобы наносить удары по нашим позициям, и после попадания сменил траекторию и начал делать резкий разворот на восток, после чего упал за линией соприкосновения».