Харківські нацгвардійці збили російський літак Су-25
Російський літак воїни бригади НГУ “Спартан” приземлили біля Бахмута близько 1:10 ночі в понеділок, 6 березня.
“У результаті бойової роботи розрахунку з ПЗРК “Перун” на Донеччині в районі Бахмуту військовослужбовці Національної гвардії України на відстані до 4 кілометрів збили російський штурмовий літак Су-25″, – повідомила пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України.
Автори успішного пострілу – нацгвардійці харківської бригади “Спартан”.
“Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. Розрахунок ПЗРК відкрив вогонь та збив російський броньований штурмовик. Через тепловізор бачили, що літак було уражено і він пішов на зниження, доля пілота наразі невідома”, – зазначив командир дивізіону “Партизан”.
Читайте також: Скинув на Харків 8 бомб ФАБ-500: російського льотчика засудили (відео)
Оператор ПЗРК Роман додав деталей: “Відпрацювали ціль з “Перуна”, підбили літак і він почав змінювати напрямок польоту. З південного сходу робив маневр, щоб завдавати удари по нашим позиціям, та після влучання змінив траєкторію і почав робити різкий розворот на схід, після чого впав за лінією перетину”.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харківські нацгвардійці збили російський літак Су-25»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 09:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський літак воїни бригади НГУ “Спартан” приземлили біля Бахмута близько 1:10 ночі в понеділок, 6 березня".