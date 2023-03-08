Харківські нацгвардійці збили російський літак Су-25

Російський літак воїни бригади НГУ “Спартан” приземлили біля Бахмута близько 1:10 ночі в понеділок, 6 березня.

“У результаті бойової роботи розрахунку з ПЗРК “Перун” на Донеччині в районі Бахмуту військовослужбовці Національної гвардії України на відстані до 4 кілометрів збили російський штурмовий літак Су-25″, – повідомила пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України.

Автори успішного пострілу – нацгвардійці харківської бригади “Спартан”.

“Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. Розрахунок ПЗРК відкрив вогонь та збив російський броньований штурмовик. Через тепловізор бачили, що літак було уражено і він пішов на зниження, доля пілота наразі невідома”, – зазначив командир дивізіону “Партизан”.

Оператор ПЗРК Роман додав деталей: “Відпрацювали ціль з “Перуна”, підбили літак і він почав змінювати напрямок польоту. З південного сходу робив маневр, щоб завдавати удари по нашим позиціям, та після влучання змінив траєкторію і почав робити різкий розворот на схід, після чого впав за лінією перетину”.