Из Харькова убирают два напоминания об «Октябрьской революции»
Мэрия пообещала активистам «деколонизации» избавиться от барельефа в центре Харькова. Также в Новобаварском районе демонтировали указатель.
«В Харькове демонтируют барельеф в честь 70-летия октябрьского переворота в центре города», — сообщили в telegram-канале проекта «Деколонизация. Украина».
В мэрии активистам ответили, что сейчас «проводится ряд организационно-правовых мероприятий по данному вопросу.
Раньше барельеф на улице Чернышевской, 26, «разукрасили» патриотичные граждане. На нем появилась надпись: «Геть з Харкова».
Также в городе обнаружили и уничтожили указатель, напоминающий о госперевороте, названном «Октябрьской революцией».
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«В Харькове демонтирован указатель с надписью – улица Октябрьской революции», — сообщили деколонизаторы.
Табличка еще недавно находилась на здании по ул. Москалевская, 167а. Администрация Новобаварского района отчиталась, что демонтировала указатель.
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 11:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэрия пообещала активистам «деколонизации» избавиться от барельефа в центре Харькова. Также в Новобаварском районе демонтировали указатель".