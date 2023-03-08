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Из Харькова убирают два напоминания об «Октябрьской революции»

Общество 11:17   08.03.2023
Оксана Горун
Из Харькова убирают два напоминания об «Октябрьской революции» Фото: Деколонизация. Украина

Мэрия пообещала активистам «деколонизации» избавиться от барельефа в центре Харькова. Также в Новобаварском районе демонтировали указатель.

«В Харькове демонтируют барельеф в честь 70-летия октябрьского переворота в центре города», — сообщили в telegram-канале проекта «Деколонизация. Украина».

В мэрии активистам ответили, что сейчас «проводится ряд организационно-правовых мероприятий по данному вопросу.

Деколонизация Октябрьской революции в Харькове 2

Раньше барельеф на улице Чернышевской, 26, «разукрасили» патриотичные граждане. На нем появилась надпись: «Геть з Харкова».

Также в городе обнаружили и уничтожили указатель, напоминающий о госперевороте, названном «Октябрьской революцией».

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«В Харькове демонтирован указатель с надписью – улица Октябрьской революции», — сообщили деколонизаторы.

Деколонизация Октябрьской революции в Харькове

Табличка еще недавно находилась на здании по ул. Москалевская, 167а. Администрация Новобаварского района отчиталась, что демонтировала указатель.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 11:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэрия пообещала активистам «деколонизации» избавиться от барельефа в центре Харькова. Также в Новобаварском районе демонтировали указатель".