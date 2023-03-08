Из Харькова убирают два напоминания об «Октябрьской революции»

Мэрия пообещала активистам «деколонизации» избавиться от барельефа в центре Харькова. Также в Новобаварском районе демонтировали указатель.

«В Харькове демонтируют барельеф в честь 70-летия октябрьского переворота в центре города», — сообщили в telegram-канале проекта «Деколонизация. Украина».

В мэрии активистам ответили, что сейчас «проводится ряд организационно-правовых мероприятий по данному вопросу.

Раньше барельеф на улице Чернышевской, 26, «разукрасили» патриотичные граждане. На нем появилась надпись: «Геть з Харкова».

Также в городе обнаружили и уничтожили указатель, напоминающий о госперевороте, названном «Октябрьской революцией».

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«В Харькове демонтирован указатель с надписью – улица Октябрьской революции», — сообщили деколонизаторы.

Табличка еще недавно находилась на здании по ул. Москалевская, 167а. Администрация Новобаварского района отчиталась, что демонтировала указатель.