Надпись на въезде в Харьков украинизировали

Надпись на колонне, которая находится на въезде в город с Киевской трассы, заменили с «Харьков» на «Харків», сообщают активисты со ссылкой на официальный ответ мэрии.

«Городской совет сообщил, что на въезде со стороны Киева надпись «Харьков» была заменена на «Харків», — сообщил telegram-канал «Деколонизация. Украина».

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Ранее харьковская мэрия сообщила о намерениях переименовать в городе 18 топонимов, связанных с РФ. В Харьковской топонимической группе уже выказались о предложенных вариантах новых названий.