Надпись на въезде в Харьков украинизировали
Фото: wikwmapia
Надпись на колонне, которая находится на въезде в город с Киевской трассы, заменили с «Харьков» на «Харків», сообщают активисты со ссылкой на официальный ответ мэрии.
«Городской совет сообщил, что на въезде со стороны Киева надпись «Харьков» была заменена на «Харків», — сообщил telegram-канал «Деколонизация. Украина».
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Ранее харьковская мэрия сообщила о намерениях переименовать в городе 18 топонимов, связанных с РФ. В Харьковской топонимической группе уже выказались о предложенных вариантах новых названий.
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 11:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Надпись на колонне, которая находится на въезде в город с Киевской трассы, заменили с «Харьков» на «Харків», сообщают активисты со ссылкой на официальный ответ мэрии".