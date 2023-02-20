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Надпись на въезде в Харьков украинизировали

Общество 11:53   20.02.2023
Оксана Горун
Надпись на въезде в Харьков украинизировали Фото: wikwmapia

Надпись на колонне, которая находится на въезде в город с Киевской трассы, заменили с «Харьков»  на «Харків», сообщают активисты со ссылкой на официальный ответ мэрии.

«Городской совет сообщил, что на въезде со стороны Киева надпись «Харьков» была заменена на «Харків», — сообщил telegram-канал «Деколонизация. Украина».

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    • Ранее харьковская мэрия сообщила о намерениях переименовать в городе 18 топонимов, связанных с РФ. В Харьковской топонимической группе уже выказались о предложенных вариантах новых названий.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: ;

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    • • Дата публикации материала: 20 февраля 2023 в 11:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Надпись на колонне, которая находится на въезде в город с Киевской трассы, заменили с «Харьков»  на «Харків», сообщают активисты со ссылкой на официальный ответ мэрии".