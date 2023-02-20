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Напис на в’їзді до Харкова українізували

Суспільство 11:53   20.02.2023
Оксана Горун
Напис на в’їзді до Харкова українізували

Напис на колоні, яка знаходиться на в’їзді до міста з Київської траси, замінили з “Харьков” на “Харків”, повідомляють активісти з посиланням на офіційну відповідь мерії.

“Міська рада повідомила, що на в’їзді з боку Києва напис “Харьков” був замінений на “Харків”, – повідомив телеграм-канал “Деколонізація. Україна”.

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    • Раніше харківська мерія повідомила про наміри перейменувати у місті 18 топонімів, пов’язаних із РФ. У Харківській топонімічній групі вже висловилися про запропоновані варіанти нових назв.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 11:53;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напис на колоні, яка знаходиться на в’їзді до міста з Київської траси, замінили з “Харьков” на “Харків”, повідомляють активісти з посиланням на офіційну відповідь мерії".