Напис на в’їзді до Харкова українізували
Напис на колоні, яка знаходиться на в’їзді до міста з Київської траси, замінили з “Харьков” на “Харків”, повідомляють активісти з посиланням на офіційну відповідь мерії.
“Міська рада повідомила, що на в’їзді з боку Києва напис “Харьков” був замінений на “Харків”, – повідомив телеграм-канал “Деколонізація. Україна”.
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Раніше харківська мерія повідомила про наміри перейменувати у місті 18 топонімів, пов’язаних із РФ. У Харківській топонімічній групі вже висловилися про запропоновані варіанти нових назв.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 11:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напис на колоні, яка знаходиться на в’їзді до міста з Київської траси, замінили з “Харьков” на “Харків”, повідомляють активісти з посиланням на офіційну відповідь мерії".