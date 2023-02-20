Напис на в’їзді до Харкова українізували

Напис на колоні, яка знаходиться на в’їзді до міста з Київської траси, замінили з “Харьков” на “Харків”, повідомляють активісти з посиланням на офіційну відповідь мерії.

“Міська рада повідомила, що на в’їзді з боку Києва напис “Харьков” був замінений на “Харків”, – повідомив телеграм-канал “Деколонізація. Україна”.

Раніше харківська мерія повідомила про наміри перейменувати у місті 18 топонімів, пов’язаних із РФ. У Харківській топонімічній групі вже висловилися про запропоновані варіанти нових назв.