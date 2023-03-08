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З Харкова прибирають два нагадування про “Жовтневу революцію”

Політика 11:17   08.03.2023
Оксана Горун
З Харкова прибирають два нагадування про “Жовтневу революцію”

Мерія пообіцяла активістам “деколонізації” позбавитися барельєфу в центрі Харкова. Також у Новобаварському районі демонтували покажчик.

“У Харкові демонтують барельєф на честь 70-річчя жовтневого перевороту в центрі міста”, – повідомили у телеграм-каналі проєкту “Деколонізація. Україна”.

У мерії активістам відповіли, що зараз “проводиться низка організаційно-правових заходів щодо цього питання”.

Деколонізація Жовтневої революції у Харкові 2

Раніше барельєф на вулиці Чернишевській, 26, “розфарбували” патріотичні громадяни. На ньому з’явився напис: “Геть з Харкова”.

Також у місті виявили та знищили покажчик, що нагадує про держпереворот, названий “Жовтневою революцією”.

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“У Харкові демонтовано покажчик з написом – вулиця Жовтневої революції”, – повідомили деколонізатори.

Деколонізація Жовтневої революції у Харкові

Табличка ще нещодавно знаходилася на будівлі на вул. Москалівська, 167а. Адміністрація Новобаварського району прозвітувала, що демонтувала покажчик.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 11:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мерія пообіцяла активістам “деколонізації” позбавитися барельєфу в центрі Харкова. Також у Новобаварському районі демонтували покажчик".