З Харкова прибирають два нагадування про “Жовтневу революцію”

Мерія пообіцяла активістам “деколонізації” позбавитися барельєфу в центрі Харкова. Також у Новобаварському районі демонтували покажчик.

“У Харкові демонтують барельєф на честь 70-річчя жовтневого перевороту в центрі міста”, – повідомили у телеграм-каналі проєкту “Деколонізація. Україна”.

У мерії активістам відповіли, що зараз “проводиться низка організаційно-правових заходів щодо цього питання”.

Раніше барельєф на вулиці Чернишевській, 26, “розфарбували” патріотичні громадяни. На ньому з’явився напис: “Геть з Харкова”.

Також у місті виявили та знищили покажчик, що нагадує про держпереворот, названий “Жовтневою революцією”.

“У Харкові демонтовано покажчик з написом – вулиця Жовтневої революції”, – повідомили деколонізатори.

Табличка ще нещодавно знаходилася на будівлі на вул. Москалівська, 167а. Адміністрація Новобаварського району прозвітувала, що демонтувала покажчик.