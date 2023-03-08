З Харкова прибирають два нагадування про “Жовтневу революцію”
Мерія пообіцяла активістам “деколонізації” позбавитися барельєфу в центрі Харкова. Також у Новобаварському районі демонтували покажчик.
“У Харкові демонтують барельєф на честь 70-річчя жовтневого перевороту в центрі міста”, – повідомили у телеграм-каналі проєкту “Деколонізація. Україна”.
У мерії активістам відповіли, що зараз “проводиться низка організаційно-правових заходів щодо цього питання”.
Раніше барельєф на вулиці Чернишевській, 26, “розфарбували” патріотичні громадяни. На ньому з’явився напис: “Геть з Харкова”.
Також у місті виявили та знищили покажчик, що нагадує про держпереворот, названий “Жовтневою революцією”.
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“У Харкові демонтовано покажчик з написом – вулиця Жовтневої революції”, – повідомили деколонізатори.
Табличка ще нещодавно знаходилася на будівлі на вул. Москалівська, 167а. Адміністрація Новобаварського району прозвітувала, що демонтувала покажчик.
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Ви читали новину: «З Харкова прибирають два нагадування про “Жовтневу революцію”»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 11:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мерія пообіцяла активістам “деколонізації” позбавитися барельєфу в центрі Харкова. Також у Новобаварському районі демонтували покажчик".