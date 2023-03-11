СБУ поймала коллаборанта, включившего на Купянщине «Россию 24» и другое росТВ
СБУ задержала жителя Купянска Харьковской области, который во время оккупации города организовал трансляцию российских телеканалов.
Мужчина добровольно стал «исполняющим обязанности ведущего специалиста отдела телерадиовещания управления связи и массовых коммуникаций» оккупационной администрации, сообщает спикер облуправления СБУ Владислав Абдула.
«Находясь на «должности», он организовал вещание центральных российских телеканалов на частотах украинского эфирного цифрового телевидения. Для этого использовал телекоммуникационное оборудование Купянской телевышки. Таким образом агрессор распространял среди местных жителей дезинформацию о войне в Украине в виде сюжетов и передач кремлевских пропагандистов. Кроме этого, весь эфирный контент был направлен на отрицание вооруженной агрессии РФ и оправдание военных преступлений российских захватчиков», — рассказал Абдула.
По данным Харьковской облпрокуратуры, до оккупации 51-летний купянчанин работал электромехаником средств радио и телевидения в Харьковском филиале Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.
«Имея необходимые навыки, он настраивал трансляцию телеканалов государства-агрессора, в частности «5 канала» и «России 24″, на оккупированных территориях Купянщины», — сообщили в прокуратуре.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 10:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала жителя Купянска Харьковской области, который во время оккупации города организовал трансляцию российских телеканалов.".