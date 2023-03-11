СБУ спіймала колаборанта, який увімкнув на Куп’янщині “Россию 24” й інше росТБ

СБУ затримала мешканця Куп’янська Харківської області, який під час окупації міста організував трансляцію російських телеканалів.

Чоловік добровільно став «виконуючим обов’язки провідного спеціаліста відділу телерадіомовлення управління зв’язку та масових комунікацій» окупаційної адміністрації, повідомляє речник облуправління СБУ Владислав Абдула.

“Перебуваючи на «посаді», він організував мовлення центральних російських телеканалів на частотах українського ефірного цифрового телебачення. Для цього використовував телекомунікаційне обладнання Куп’янської телевежі. Таким чином агресор поширював серед місцевих жителів дезінформацію про війну в Україні, у вигляді сюжетів і передач кремлівських пропагандистів. Крім цього, весь ефірний контент був спрямований на заперечення збройної агресії РФ та виправдовування воєнних злочинів російських загарбників”, – розповів Абдула.

За даними Харківської облпрокуратури, до окупації 51-річний куп’янчанин працював електромеханіком засобів радіо та телебачення у Харківській філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

“Маючи необхідні навички, він налаштовував трансляцію телеканалів держави-агресорки, зокрема “5 канала” та “России 24″, на окупованих територіях Куп’янщини”, – повідомили у прокуратурі.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.