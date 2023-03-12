В Харькове — аварийные отключения света: в Укрэнерго сообщили причину
Энергетики сообщили, что отключения в течение дня могут быть и в других населенных пунктах области.
«В Харькове утром применяются аварийные отключения из-за перегрузки оставшегося в работе оборудования», — отметила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Также из-за сетевых ограничений при росте потребления в течение дня возможны аварийные отключения на Харьковщине. Все это — следствия российской ракетной атаки 9 марта.
«В других регионах ограничения энергопотребления не применялись, лимиты не доводились. Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Действующие ограничения в регионах – сетевые и вызваны исключительно повреждением энергетической инфраструктуры из-за массированных вражеских ракетных обстрелов 9 марта. Продолжаются ремонтные работы на всех объектах «Укрэнерго», поврежденных вражескими обстрелами. Наши специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени», — пояснили энергетики.
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Напомним, в Харькове 12 марта через несколько часов после запуска вновь остановилось метро.
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 11:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики сообщили, что отключения в течение дня могут быть и в других населенных пунктах области".