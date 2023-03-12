Live
  • Воскресенье 12.03.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🔴

В Харькове — аварийные отключения света: в Укрэнерго сообщили причину

Общество 11:30   12.03.2023
Оксана Горун
В Харькове — аварийные отключения света: в Укрэнерго сообщили причину

Энергетики сообщили, что отключения в течение дня могут быть и в других населенных пунктах области.

«В Харькове утром применяются аварийные отключения из-за перегрузки оставшегося в работе оборудования», — отметила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Также из-за сетевых ограничений при росте потребления в течение дня возможны аварийные отключения на Харьковщине. Все это — следствия российской ракетной атаки 9 марта.

«В других регионах ограничения энергопотребления не применялись, лимиты не доводились. Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Действующие ограничения в регионах – сетевые и вызваны исключительно повреждением энергетической инфраструктуры из-за массированных вражеских ракетных обстрелов 9 марта. Продолжаются ремонтные работы на всех объектах «Укрэнерго», поврежденных вражескими обстрелами. Наши специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени», — пояснили энергетики.

  • Читайте также: Харьковоблэнерго опубликовало новый график отключения света: очереди обновили

    • Напомним, в Харькове 12 марта через несколько часов после запуска вновь остановилось метро.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    11:30
    В Харькове — аварийные отключения света: в Укрэнерго сообщили причину
    22:26
    В воскресенье в Харькове запустят только метро. Вводится новая схема автобусов
    15:10
    Все источники запитали: в ХТС рассказали о ситуации с отоплением в Харькове
    12:50
    Решается, — Синегубов о перспективах запуска электротранспорта в Харькове
    10:08
    Сотня автобусов заменяет электротранспорт в Харькове. Проезд бесплатный

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове — аварийные отключения света: в Укрэнерго сообщили причину»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 11:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики сообщили, что отключения в течение дня могут быть и в других населенных пунктах области".