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У Харкові – аварійні відключення світла: в Укренерго повідомили причину

Суспільство 11:30   12.03.2023
Оксана Горун
У Харкові – аварійні відключення світла: в Укренерго повідомили причину

Енергетики попередили, що відключення упродовж дня можуть бути й у інших населених пунктах області.

“У Харкові вранці застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання, що залишилося в роботі”, – зазначила пресслужба НЕК “Укренерго”.

Також через мережеві обмеження при зростанні споживання протягом дня можливі аварійні відключення на Харківщині. Усе це – наслідки російської ракетної атаки 9 березня.

В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились. Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів. Діючі обмеження в регіонах – мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через масовані ворожі ракетні обстріли 9 березня. Тривають ремонтні роботи на всіх об’єктах “Укренерго”, пошкоджених ворожими обстрілами. Наші фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання, однак відновлювальні роботи потребують часу“, – пояснили енергетики.

  • Читайте також: Харківобленерго опублікувало новий графік відключення світла: черги оновили

    • Нагадаємо, у Харкові 12 березня за кілька годин після запуску знову зупинилося метро.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 11:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики попередили, що відключення упродовж дня можуть бути й у інших населених пунктах області".