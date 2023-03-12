У Харкові – аварійні відключення світла: в Укренерго повідомили причину

Енергетики попередили, що відключення упродовж дня можуть бути й у інших населених пунктах області.

“У Харкові вранці застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання, що залишилося в роботі”, – зазначила пресслужба НЕК “Укренерго”.

Також через мережеві обмеження при зростанні споживання протягом дня можливі аварійні відключення на Харківщині. Усе це – наслідки російської ракетної атаки 9 березня.

“В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились. Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів. Діючі обмеження в регіонах – мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через масовані ворожі ракетні обстріли 9 березня. Тривають ремонтні роботи на всіх об’єктах “Укренерго”, пошкоджених ворожими обстрілами. Наші фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання, однак відновлювальні роботи потребують часу“, – пояснили енергетики.

Нагадаємо, у Харкові 12 березня за кілька годин після запуску знову зупинилося метро.