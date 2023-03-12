В Харькове горела пятиэтажка: 40 человек эвакуировали, один погиб (фото)

Пожар в жилой многоэтажке на проспекте Гагарина, 193а, в Харькове случился днем 11 марта, сообщили в ГСЧС.

Огонь возник в 13:35 в подвале дома.

«Горели домашние принадлежности и мебель на площади 8 кв. м. Из-за сильного задымления подъезда спасателями были эвакуированы 40 жителей дома. Во время разведки на месте пожара было обнаружено тело мужчины, 1952 года рождения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь тушили шесть оперативных отделений ГСЧС. Им удалось локализовать пожар в 15:39 и полностью ликвидировать в 16:55.

«По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало действие источника воспламенения огневого воздействия», — отметили спасатели.

Пожаров, вызванных обстрелами за сутки в Харьковской области не зафиксировали. А всего подобных ЧП было 13. Еще одно масштабное — тоже в Харькове, но в девятиэтажке на улице Петра Болбочана, 4.