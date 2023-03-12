В Харькове горела пятиэтажка: 40 человек эвакуировали, один погиб (фото)
Пожар в жилой многоэтажке на проспекте Гагарина, 193а, в Харькове случился днем 11 марта, сообщили в ГСЧС.
Огонь возник в 13:35 в подвале дома.
«Горели домашние принадлежности и мебель на площади 8 кв. м. Из-за сильного задымления подъезда спасателями были эвакуированы 40 жителей дома. Во время разведки на месте пожара было обнаружено тело мужчины, 1952 года рождения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Огонь тушили шесть оперативных отделений ГСЧС. Им удалось локализовать пожар в 15:39 и полностью ликвидировать в 16:55.
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«По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало действие источника воспламенения огневого воздействия», — отметили спасатели.
Пожаров, вызванных обстрелами за сутки в Харьковской области не зафиксировали. А всего подобных ЧП было 13. Еще одно масштабное — тоже в Харькове, но в девятиэтажке на улице Петра Болбочана, 4.
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 09:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в жилой многоэтажке на проспекте Гагарина, 193а, в Харькове случился днем 11 марта, сообщили в ГСЧС".