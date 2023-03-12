У Харкові горіла п’ятиповерхівка: 40 осіб евакуювали, одна загинула (фото)
Пожежа у житловій багатоповерхівці на проспекті Гагаріна, 193а, у Харкові сталася вдень 11 березня, повідомили в ДСНС.
Вогонь виник о 13:35 у підвалі будинку.
” Горіли домашні речі та меблі на площі 8 кв.м. Через сильне задимлення під’їзду рятувальниками було евакуйовано 40 мешканців будинку. Під час розвідки на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка, 1952 року народження”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Вогонь гасили шість оперативних відділень ДСНС. Їм вдалося локалізувати пожежу о 15:39 та повністю ліквідувати о 16:55.
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“За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало дія джерела запалення вогневого впливу”, – зазначили рятувальники.
Пожеж, викликаних обстрілами за добу на Харківщині, не зафіксували. А всього подібних НП було 13. Ще одна масштабна – теж у Харкові, але у дев’ятиповерхівці на вулиці Петра Болбочана, 4.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 09:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа у житловій багатоповерхівці на проспекті Гагаріна, 193а, у Харкові сталася вдень 11 березня, повідомили в ДСНС".