Live
  • Неділя 12.03.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🟢

У Харкові горіла п’ятиповерхівка: 40 осіб евакуювали, одна загинула (фото)

Події 09:02   12.03.2023
Оксана Горун
У Харкові горіла п’ятиповерхівка: 40 осіб евакуювали, одна загинула (фото)

Пожежа у житловій багатоповерхівці на проспекті Гагаріна, 193а, у Харкові сталася вдень 11 березня, повідомили в ДСНС.

Вогонь виник о 13:35 у підвалі будинку.

Пожежа у Харкові 11 березня 2023 року на пр. Гагаріна 4

” Горіли домашні речі та меблі на площі 8 кв.м. Через сильне задимлення під’їзду рятувальниками було евакуйовано 40 мешканців будинку. Під час розвідки на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка, 1952 року народження”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа у Харкові 11 березня 2023 року на пр. Гагаріна

Вогонь гасили шість оперативних відділень ДСНС. Їм вдалося локалізувати пожежу о 15:39 та повністю ліквідувати о 16:55.

Пожежа у Харкові 11 березня 2023 року на пр. Гагаріна 5

  • Читайте також: +10: на Харківщині двоє чоловіків вийшли на лід порибалити, один загинув

    • “За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало дія джерела запалення вогневого впливу”, – зазначили рятувальники.

    Пожежа у Харкові 11 березня 2023 року на пр. Гагаріна 3

    Пожеж, викликаних обстрілами за добу на Харківщині, не зафіксували. А всього подібних НП було 13. Ще одна масштабна – теж у Харкові, але у дев’ятиповерхівці на вулиці Петра Болбочана, 4.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    16:13
    У Харкові бійці ДСНС врятували з палаючої дев’ятиповерхівки десятьох людей
    14:38
    +10: на Харківщині двоє чоловіків вийшли на лід порибалити, один загинув
    07:54
    Ворожі снаряди двічі залітали на подвір’я куп’янчан, виникла пожежа – ДСНС
    08:39
    ДСНС повідомила про пошкодження 5-поверхівок та будинку ракетами на Харківщині
    08:35
    ДСНС повідомила, де на Харківщині ракета вдарила у житловий будинок

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові горіла п’ятиповерхівка: 40 осіб евакуювали, одна загинула (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 09:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа у житловій багатоповерхівці на проспекті Гагаріна, 193а, у Харкові сталася вдень 11 березня, повідомили в ДСНС".