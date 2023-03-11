У Харкові бійці ДСНС врятували з палаючої дев’ятиповерхівки десятьох людей

Вранці 11 березня бійці ДСНС гасили пожежу у дев’ятиповерховому житловому будинку коридорного типу на вулиці Петра Болбочана, 4 у Харкові.

Повідомлення про займання у квартирі на третьому поверсі надійшло о 05:54 – горіли речі та техніка на площі близько 6 квадратних метрів, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

“Ця квартира знаходиться в кінці коридору, якнайдалі від евакуаційного виходу. Через щільне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання. З третього та вищих поверхів будинку вогнеборці врятували від задухи та отруєння чадним газом десятьох осіб. Вони вивели їх на свіже повітря, максимально убезпечивши від впливу продуктів горіння за допомогою підручних засобів”, – розповідають у відомстві.

Завдяки таким діям рятувальників ніхто з мешканців не постраждав.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Пожежу повністю загасили за півтори години. Її причина та шкода – встановлюються.