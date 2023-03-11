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В Харькове бойцы ГСЧС спасли из горящей девятиэтажки десятерых человек (фото)

Происшествия 16:13   11.03.2023
Елена Нагорная
В Харькове бойцы ГСЧС спасли из горящей девятиэтажки десятерых человек (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Утром 11 марта бойцы ГСЧС тушили пожар в девятиэтажном жилом доме коридорного типа по улице Петра Болбочана, 4 в Харькове.

Сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже поступило в 05:54 — горели вещи и техника на площади около 6 квадратных метров, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

«Эта квартира находится в конце коридора, вдалеке от эвакуационного выхода. Из-за плотного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания. С третьего и этажей выше пожарные спасли от удушья и отравления угарным газом десятерых человек. Они вывели их на свежий воздух, максимально обезопасив от воздействия продуктов горения с помощью подручных средств», — рассказывают в ведомстве.

Благодаря таким действиям спасателей никто из жильцов не пострадал.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Пожар полностью потушили за полтора часа. Его причина и ущерб — устанавливаются.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 16:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 11 марта бойцы ГСЧС тушили пожар в девятиэтажном жилом доме коридорного типа по улице Петра Болбочана, 4 в Харькове.".