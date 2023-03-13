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Начальник Харьковского гарнизона призвыает не игнорировать тревогу

Происшествия 13:38   13.03.2023
Оксана Горун
Начальник Харьковского гарнизона призвыает не игнорировать тревогу

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об активности российской дальней авиации.

«В районе Энгельса замечена активность вражеского Ту-160. Следите за сообщениями о воздушной тревоге», — написал Мельник в telegram.

Также не игнорировать тревогу всех украинцев призвал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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    • Ряд мониторинговых каналов сообщил о пуске ракет российской авиацией. В Харьковской области воздушная тревога звучит уже почти час — с 12:43.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 13:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об активности российской дальней авиации".