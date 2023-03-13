Начальник Харьковского гарнизона призвыает не игнорировать тревогу

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об активности российской дальней авиации.

«В районе Энгельса замечена активность вражеского Ту-160. Следите за сообщениями о воздушной тревоге», — написал Мельник в telegram.

Также не игнорировать тревогу всех украинцев призвал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Ряд мониторинговых каналов сообщил о пуске ракет российской авиацией. В Харьковской области воздушная тревога звучит уже почти час — с 12:43.