Начальник Харьковского гарнизона призвыает не игнорировать тревогу
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об активности российской дальней авиации.
«В районе Энгельса замечена активность вражеского Ту-160. Следите за сообщениями о воздушной тревоге», — написал Мельник в telegram.
Также не игнорировать тревогу всех украинцев призвал глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Читайте также: На Харьковщине обнаружена особо опасная мина: как выглядит и как уберечься
Ряд мониторинговых каналов сообщил о пуске ракет российской авиацией. В Харьковской области воздушная тревога звучит уже почти час — с 12:43.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Начальник Харьковского гарнизона призвыает не игнорировать тревогу»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 13:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об активности российской дальней авиации".