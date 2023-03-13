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Начальник Харківського гарнізону закликає не ігнорувати тривогу

Події 13:38   13.03.2023
Оксана Горун
Начальник Харківського гарнізону закликає не ігнорувати тривогу

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про активність дальньої російської авіації.

“У районі Енгельса помічено активність ворожого Ту-160. Слідкуйте за повідомленнями про повітряну тривогу”, – написав Мельник у телеграмі.

Також не ігнорувати тривогу всіх українців закликав глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

  • Читайте також: Під час нічної повітряної тривоги на Харківщині збили ракети – Мельник

    • Низка моніторингових каналів повідомила про пуск ракет російською авіацією. На Харківщині повітряна тривога звучить вже майже годину – з 12:43.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 13:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про активність дальньої російської авіації".