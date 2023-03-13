Начальник Харківського гарнізону закликає не ігнорувати тривогу
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про активність дальньої російської авіації.
“У районі Енгельса помічено активність ворожого Ту-160. Слідкуйте за повідомленнями про повітряну тривогу”, – написав Мельник у телеграмі.
Також не ігнорувати тривогу всіх українців закликав глава Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Низка моніторингових каналів повідомила про пуск ракет російською авіацією. На Харківщині повітряна тривога звучить вже майже годину – з 12:43.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 13:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про активність дальньої російської авіації".