Начальник Харківського гарнізону закликає не ігнорувати тривогу

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про активність дальньої російської авіації.

“У районі Енгельса помічено активність ворожого Ту-160. Слідкуйте за повідомленнями про повітряну тривогу”, – написав Мельник у телеграмі.

Також не ігнорувати тривогу всіх українців закликав глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Низка моніторингових каналів повідомила про пуск ракет російською авіацією. На Харківщині повітряна тривога звучить вже майже годину – з 12:43.