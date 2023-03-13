Терехов: более сотни автобусов заменяют в Харькове троллейбусы и трамваи
В связи с тем, что троллейбусы и трамваи после вражеской ракетной атаки 9 марта в Харькове еще не курсируют, в городе продолжает применяться резервная схема муниципальных автобусов.
Об этом сообщил журналистам мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба Харьковского горсовета.
По его словам, автобусы курсируют по схеме, разработанной на случай полного обесточивания города. Проезд в них — бесплатный, а маршруты меняются в зависимости от действующего трафика.
«Да, нам приходилось менять автобусные маршруты. Потому что разные направления загружались в зависимости от работы метрополитена. Потому что многим нужно доехать именно до станции метро. Автобусов курсирует по городу то 103, то 104. Когда час пик, и мы видим увеличенный трафик, то добавляем на маршруты автобусы. Сначала было 98 автобусов, потом мы увеличили их количество», — рассказал Терехов.
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Напомним, что после ракетной атаки по энергоинфраструктуре 9 марта метрополитен в Харькове 12 марта возобновил перевозки пассажиров, а вот троллейбусы и трамваи пока не курсируют. В связи с этим была введена новая резервная схема муниципальных автобусов.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 19:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с тем, что троллейбусы и трамваи после вражеской ракетной атаки 9 марта в Харькове еще не курсируют, в городе продолжает применяться резервная схема муниципальных автобусов.".