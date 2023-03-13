Терехов: более сотни автобусов заменяют в Харькове троллейбусы и трамваи

В связи с тем, что троллейбусы и трамваи после вражеской ракетной атаки 9 марта в Харькове еще не курсируют, в городе продолжает применяться резервная схема муниципальных автобусов.

Об этом сообщил журналистам мэр Игорь Терехов, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

По его словам, автобусы курсируют по схеме, разработанной на случай полного обесточивания города. Проезд в них — бесплатный, а маршруты меняются в зависимости от действующего трафика.

«Да, нам приходилось менять автобусные маршруты. Потому что разные направления загружались в зависимости от работы метрополитена. Потому что многим нужно доехать именно до станции метро. Автобусов курсирует по городу то 103, то 104. Когда час пик, и мы видим увеличенный трафик, то добавляем на маршруты автобусы. Сначала было 98 автобусов, потом мы увеличили их количество», — рассказал Терехов.

Напомним, что после ракетной атаки по энергоинфраструктуре 9 марта метрополитен в Харькове 12 марта возобновил перевозки пассажиров, а вот троллейбусы и трамваи пока не курсируют. В связи с этим была введена новая резервная схема муниципальных автобусов.