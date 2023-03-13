Терехов: більше ніж сотня автобусів замінюють у Харкові тролейбуси і трамваї
У зв’язку з тим, що тролейбуси та трамваї після ворожої ракетної атаки 9 березня в Харкові ще не курсують, у місті продовжує застосовуватись резервна схема муніципальних автобусів.
Про це повідомив журналістам мер Ігор Терехов, повідомляє пресслужба Харківської міськради.
За його словами, автобуси курсують за схемою, розробленою на випадок повного знеструмлення міста. Проїзд у них – безкоштовний, а маршрути змінюються залежно від чинного трафіку.
“Так, нам доводилося змінювати автобусні маршрути. Бо різні напрями завантажувалися залежно від роботи метрополітену. Тому що багатьом потрібно доїхати саме до станції метро. Автобусів курсує містом то 103, то 104. Коли година пік, і ми бачимо збільшений трафік, то додаємо на маршрути автобуси. Спочатку було 98 автобусів, потім ми збільшили їхню кількість”, – розповів Терехов.
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Нагадаємо, що після ракетної атаки по енергоінфраструктурі 9 березня метрополітен у Харкові 12 березня відновив перевезення пасажирів, а от тролейбуси та трамваї поки не курсують. У зв’язку з цим було запроваджено нову резервну схему муніципальних автобусів.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 19:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку з тим, що тролейбуси та трамваї після ворожої ракетної атаки 9 березня в Харкові ще не курсують, у місті продовжує застосовуватись резервна схема муніципальних автобусів.".