В Харькове предложили открыть детсады: реакция соцсетей

В минувшие выходные на сайте мэрии появилась петиция, автор которой просит мэра Игоря Терехова немедленно открыть детсады. Петицию сразу подписали 57 человек, за сутки — еще более 80. При этом предложение вызвало бурную дискуссию среди харьковчан.

Основные аргументы, которые приводят сторонники открытия детсадов в прифронтовом городе, связаны с необходимостью работать для родителей.

«Идея, конечно, дико звучит, учитывая реалии конкретно нашего города. Но ситуации, наверное, разные бывают… чтоб прокормить ребенка нужно работать, а не всем есть с кем оставить и не все могут работать удаленно», — аргументирует харьковчанка Елена в чате telegram-канала МГ «Объектив».

Подобные мнения высказывает немало харьковчан. В том числе — и более радикальные.

«Родителям нужно работать, а прилететь может куда угодно, тут никто не застрахован, в городе очень много с детками сейчас», — отмечает Натали.

«А в Киеве вертолет на садик упал, ракетами обстреливают, но садики работают. Людям надо жить и работать. Нам государство сильно платит деньги? За что людям жить? Это вполне адекватная петиция. Я не понимаю почему Харьков сами жители загоняют в мрак и полную нищету населения», — добавляет Александр.

Однако не все харьковчане соглашаются с таким подходом. Многие считают, что открытие детсадов в городе спровоцирует российских террористов на обстрелы именно этих объектов с массовым пребыванием детей.

«Не думаю, что это правильно, т.к. концентрировать детей в одном месте в такой ситуации — опасно. Даже военные при тревоге рассредотачиваются. Потом вопрос питания — в садиках это частично централизованная система. Теперь — ответственность. Не думаю, что воспитатель возьмет на себя в таких условиях. Ну и отсутствие убежищ в садиках… короче, идея г…но. Не с кем оставить ребенка — бери с собой на работу», — комментирует пользователь с ником Ingvar

«Как только русня узнает, что школы и детсады работают, будут запускать ракеты по этим объектам», — считает Галина.

«Никакие деньги не сравнятся с детской жизнью», — добавляет пользовательница с ником KSU.

Родителям, которые не могут работать и вынуждены сидеть с детьми дома пользователи соцсетей предлагают различные варианты выхода из ситуации. Самые популярные — брать детей с собой на работу или вывезти их из Харькова.

Компромиссное мнение, предложенное одной из подписчиц «Объектива», — готовить детсады к возможной работе в условиях опасности.

«Нужно здраво смотреть на возможное развитие событий. Дай Бог скорого окончания войны! Но если, как говорят некоторые политики и политологи, жизнь как в крепости — это наше ближайшее будущее, нужно обустраиваться. Садики должны иметь убежища по всем требованиям безопасности и систему досрочного оповещения. Как в Израиле. Через некоторое время можно вырыть подземные ходы в центр земли. И для тех родителей, кто заинтересован, будет выбор», — написала Ольга Маяк.

Опрос, который проходит в telegram-канале МГ «Объектив», на данный момент показывает, что большинство подписчиков все же против открытия детсадов в Харькове.

Напомним, чтобы Харьковский горсовет рассмотрел петицию, она должна за 90 дней собрать 5000 подписей. По состоянию на 9:00 13 марта петицию об открытии детсадов поддержали 139 харьковчан.