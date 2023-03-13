У Харкові запропонували відкрити дитсадки: реакція соцмереж

Минулими вихідними на сайті мерії з’явилася петиція, авторка якої просить мера Ігоря Терехова негайно відкрити дитсадки. Петицію одразу підписали 57 осіб, за добу – ще понад 80. При цьому пропозиція викликала бурхливу дискусію серед харків’ян.

Основні аргументи, які наводять прихильники відкриття дитсадків у прифронтовому місті, пов’язані із необхідністю працювати для батьків.

“Ідея, звичайно, дико звучить, враховуючи реалії конкретно нашого міста. Але ситуації, напевно, різні бувають… щоби прогодувати дитину потрібно працювати, а не всім є з ким залишити та не всі можуть працювати віддалено”, – аргументує харків’янка Олена в чаті telegram-каналу МГ “Об’єктив”.

Подібні думки висловлює чимало харків’ян. У тому числі – й радикальніші.

“Батькам потрібно працювати, а прилетіти може будь-куди, тут ніхто не застрахований, у місті дуже багато з дітьми зараз”, – зазначає Наталі.

“А в Києві вертоліт на садок упав, ракетами обстрілюють, але садки працюють. Людям треба жити й працювати. Нам держава сильно платить гроші? За що людям жити? Це цілком адекватна петиція. Я не розумію чому Харків самі жителі заганяють у морок і повне знебожіння населення”, – додає Олександр.

Проте не всі харків’яни погоджуються із таким підходом. Багато хто вважає, що відкриття дитсадків у місті спровокує російських терористів на обстріл саме цих об’єктів з масовим перебуванням дітей.

“Не думаю, що це правильно, тому що концентрувати дітей в одному місці в такій ситуації – небезпечно. Навіть військові при тривозі розподіляються. Потім питання харчування – у садках це частково централізована система. Тепер – відповідальність. Не думаю, що вихователь візьме на себе в таких умовах. Ну і відсутність укриттів у садках… коротше, ідея г…но. Нема з ким залишити дитину – бери з собою на роботу”, — коментує користувач з ніком Ingvar.

“Щойно русня дізнається, що школи та дитсадки працюють, запускатимуть ракети по цих об’єктах”, — вважає Галина.

“Ніякі гроші не зрівняються з дитячим життям”, – додає користувачка з ніком KSU.

Батькам, які не можуть працювати та змушені сидіти з дітьми вдома, користувачі соцмереж пропонують різні варіанти виходу з ситуації. Найпопулярніші – брати дітей із собою на роботу чи вивезти їх із Харкова.

Компромісна думка, запропонована однією з підписниць “Об’єктива”, — готувати дитсадки до можливої ​​роботи в умовах небезпеки.

“Треба тверезо дивитися на можливий розвиток подій. Дай Боже скорого закінчення війни! Але якщо, як говорять деякі політики та політологи, життя наче у фортеці це наше найближче майбутнє, то треба облаштовуватися. Садочки повинні мати сховища по всім вимогам безпеки та систему дочасного оповіщення. Як в Ізраїлі. За певний час можна вирити підземні ходи до центру землі. І тим батькам, хто зацікавлений, буде вибір“, – написала Ольга Маяк.

Опитування, яке проходить у telegram-каналі МГ “Об’єктив”, на цей час показує, що більшість підписників усе ж таки проти відкриття дитсадків у Харкові.

Нагадаємо, щоб Харківська міськрада розглянула петицію, вона має за 90 днів зібрати 5000 підписів. Станом на 9:00 13 березня петицію про відкриття дитсадків підтримали 139 харків’ян.