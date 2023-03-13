У Харкові запропонували відкрити дитсадки: реакція соцмереж
Минулими вихідними на сайті мерії з’явилася петиція, авторка якої просить мера Ігоря Терехова негайно відкрити дитсадки. Петицію одразу підписали 57 осіб, за добу – ще понад 80. При цьому пропозиція викликала бурхливу дискусію серед харків’ян.
Основні аргументи, які наводять прихильники відкриття дитсадків у прифронтовому місті, пов’язані із необхідністю працювати для батьків.
“Ідея, звичайно, дико звучить, враховуючи реалії конкретно нашого міста. Але ситуації, напевно, різні бувають… щоби прогодувати дитину потрібно працювати, а не всім є з ким залишити та не всі можуть працювати віддалено”, – аргументує харків’янка Олена в чаті telegram-каналу МГ “Об’єктив”.
Подібні думки висловлює чимало харків’ян. У тому числі – й радикальніші.
“Батькам потрібно працювати, а прилетіти може будь-куди, тут ніхто не застрахований, у місті дуже багато з дітьми зараз”, – зазначає Наталі.
“А в Києві вертоліт на садок упав, ракетами обстрілюють, але садки працюють. Людям треба жити й працювати. Нам держава сильно платить гроші? За що людям жити? Це цілком адекватна петиція. Я не розумію чому Харків самі жителі заганяють у морок і повне знебожіння населення”, – додає Олександр.
Проте не всі харків’яни погоджуються із таким підходом. Багато хто вважає, що відкриття дитсадків у місті спровокує російських терористів на обстріл саме цих об’єктів з масовим перебуванням дітей.
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“Не думаю, що це правильно, тому що концентрувати дітей в одному місці в такій ситуації – небезпечно. Навіть військові при тривозі розподіляються. Потім питання харчування – у садках це частково централізована система. Тепер – відповідальність. Не думаю, що вихователь візьме на себе в таких умовах. Ну і відсутність укриттів у садках… коротше, ідея г…но. Нема з ким залишити дитину – бери з собою на роботу”, — коментує користувач з ніком Ingvar.
“Щойно русня дізнається, що школи та дитсадки працюють, запускатимуть ракети по цих об’єктах”, — вважає Галина.
“Ніякі гроші не зрівняються з дитячим життям”, – додає користувачка з ніком KSU.
Батькам, які не можуть працювати та змушені сидіти з дітьми вдома, користувачі соцмереж пропонують різні варіанти виходу з ситуації. Найпопулярніші – брати дітей із собою на роботу чи вивезти їх із Харкова.
Компромісна думка, запропонована однією з підписниць “Об’єктива”, — готувати дитсадки до можливої роботи в умовах небезпеки.
“Треба тверезо дивитися на можливий розвиток подій. Дай Боже скорого закінчення війни! Але якщо, як говорять деякі політики та політологи, життя наче у фортеці це наше найближче майбутнє, то треба облаштовуватися. Садочки повинні мати сховища по всім вимогам безпеки та систему дочасного оповіщення. Як в Ізраїлі. За певний час можна вирити підземні ходи до центру землі. І тим батькам, хто зацікавлений, буде вибір“, – написала Ольга Маяк.
Опитування, яке проходить у telegram-каналі МГ “Об’єктив”, на цей час показує, що більшість підписників усе ж таки проти відкриття дитсадків у Харкові.
Нагадаємо, щоб Харківська міськрада розглянула петицію, вона має за 90 днів зібрати 5000 підписів. Станом на 9:00 13 березня петицію про відкриття дитсадків підтримали 139 харків’ян.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 09:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулими вихідними на сайті мерії з’явилася петиція, авторка якої просить мера Ігоря Терехова негайно відкрити дитсадки. Петицію одразу підписали 57 осіб, за добу – ще понад 80. При цьому пропозиція викликала бурхливу дискусію серед харків’ян".