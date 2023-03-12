Мера Харкова просять відкрити дитсадки: “Відповідальність беремо на себе”

На сайті мерії Харкова опубліковано “колективну петицію”. Документ, авторкою якого є Людмила Сидора, підписали одразу 57 осіб.

Від імені “мешканців міста Харкова” авторка петиції просить мера Ігоря Терехова негайно відкрити дитсадки.

“Звертаємося до Вас з проханням про негайне відкриття дошкільних навчально-освітніх закладів (дитячих садочків), роботу яких було припинено у 2022 році у зв’язку з війною з російською федерацією. Ми розуміємо, що воєнний стан може призвести до обмежень та перешкод для функціонування дошкільних закладів, але переконані, що відсутність доступу до дошкільної освіти високої якості, негативно впливає на розвиток наших дітей та забезпечення рівних можливостей їхнього освітнього становлення”, – аргументує Сидора.

Вона посилається на закон України “Про дошкільну освіту”, який визначає дитсадки як обов’язкову первинну складову системи безперервної освіти в Україні.

“У ситуації, що склалася, харківська малеча позбавлена можливості отримати обов’язкову первинну складову частину системи безперервної освіти в Україні. Це може в майбутньому призвести до труднощів дитини з отриманням інших складових системи безперервної освіти в Україні”, – доводить авторка.

Другий вагомий аргумент на користь відкриття дитсадків у прифронтовому місті – це важливо для того, щоб батьки дітей могли працювати та забезпечувати сім’ї.

“Питання безпеки, звісно, має першочергове значення, тому всю відповідальність за рішення “віддати” дитину до дошкільного навчального закладу батьки мають та готові взяти на себе, що може бути закріплено не лише на словах”, – запевнила Людмила Сидора.

Щоб керівництво Харківської міськради розглянуло звернення, його мають підписати 5000 осіб за 90 днів.