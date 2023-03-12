Мэра Харькова просят открыть детсады: «Ответственность берем на себя»

На сайте мэрии Харькова опубликована «коллективная петиция». Документ, автором которого является Людмила Сидора, подписали сразу 57 человек.

От имени «жителей города Харькова» автор петиции просит мэра Игоря Терехова немедленно открыть детсады.

«Обращаемся к Вам с просьбой о немедленном открытии дошкольных учебно-образовательных учреждений (детских садов), работа которых была прекращена в 2022 году в связи с войной с российской федерацией. Мы понимаем, что военное положение может привести к ограничениям и препятствиям для функционирования дошкольных учреждений, но убеждены, что отсутствие доступа к дошкольному образованию высокого качества негативно влияет на развитие наших детей и обеспечение равных возможностей их образовательного становления», — аргументирует автор обращения.

Она ссылается на закон Украины «О дошкольном образовании», определяющий детсады как обязательную первичную составляющую часть системы непрерывного образования в Украине.

«В сложившейся ситуации харьковские дети лишены возможности получить обязательную первичную составную часть системы непрерывного образования в Украине. Это может в будущем привести к трудностям ребенка с получением других составляющих системы непрерывного образования в Украине», — доказывает Сидора.

Второй весомый аргумент в пользу открытия детсадов в прифронтовом городе — это важно для того, чтобы родители детей могли работать и обеспечивать семьи.

«Вопрос безопасности, конечно, имеет первостепенное значение, поэтому всю ответственность за решение «отдать» ребенка в дошкольное учебное заведение родители должны и готовы взять на себя, что может быть закреплено не только на словах», — заверила автор петиции.

Чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело обращение, его должны подписать 5000 человек за 90 дней.