Удар по Харькову и обстрелы 12 населенных пунктов области — сводка Генштаба

Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток помимо ракетного удара по Харькову, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры Харькова, пишет Генштаб.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок армии РФ не обнаружено. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Стрелечья, Красное, Старица, Волчанск, Бочковое, Бударки, Амбарное и Колодезное.

На Купянском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск и Крохмальное.

Высокой остается вероятность дальнейших ударов по всей территории Украины.