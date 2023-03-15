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Удар по Харькову и обстрелы 12 населенных пунктов области — сводка Генштаба

Происшествия 18:25   15.03.2023
Елена Нагорная
Удар по Харькову и обстрелы 12 населенных пунктов области — сводка Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток помимо ракетного удара по Харькову, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Противник нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры Харькова, пишет Генштаб.

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На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок армии РФ не обнаружено. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Стрелечья, Красное, Старица, Волчанск, Бочковое, Бударки, Амбарное и Колодезное.

На Купянском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск и Крохмальное.

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Высокой остается вероятность дальнейших ударов по всей территории Украины.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 18:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 12 населенных пунктов Харьковской области обстрелял враг в течение суток помимо ракетного удара по Харькову, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.".