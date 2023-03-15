Удар по Харкову та обстріли 12 населених пунктів області – зведення Генштабу
Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби окрім ракетного удару по Харкову, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.
Супротивник завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури Харкова, пише Генштаб.
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На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне і Колодязне.
На Куп’янському напрямку супротивник не полишає спроб прорвати оборону наших військ. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ і Крохмальне.
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Високою залишається вірогідність подальших ударів по всій території України
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Ви читали новину: «Удар по Харкову та обстріли 12 населених пунктів області – зведення Генштабу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 18:25;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби окрім ракетного удару по Харкову, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.".