Удар по Харкову та обстріли 12 населених пунктів області – зведення Генштабу

Райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби окрім ракетного удару по Харкову, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

Супротивник завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури Харкова, пише Генштаб.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне і Колодязне.

На Куп’янському напрямку супротивник не полишає спроб прорвати оборону наших військ. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ і Крохмальне.

Високою залишається вірогідність подальших ударів по всій території України