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Утонул в водоёме: на Харьковщине сутки не могут найти тело мужчины

Общество 12:00   15.03.2023
Виктория Яковенко
Утонул в водоёме: на Харьковщине сутки не могут найти тело мужчины Фото: Виктория Яковенко

В Купянском районе Харьковщины в водоёме утонул мужчина.

Инцидент произошел 14 марта, рассказали в управлении Национальной полиции Харьковской области. О происшествии правоохранителям сообщила супруга погибшего. По данным полиции, поиски тела мужчины до сих пор продолжаются.

Правоохранители призывают быть внимательными и осторожными, выходя на лед.

«Безопасным считается лед (при температуре воздуха ниже 0°С) для одного пешехода – толщиной не менее 5-7 см, для группы людей (массовые переправы пешком) толщиной не менее 15 см. Крепким считается прозрачный лед с синеватым или зеленоватым оттенком толщиной 12 см», — отметили в полиции.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 12:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе Харьковщины в водоёме утонул мужчина.".