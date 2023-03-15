Утонул в водоёме: на Харьковщине сутки не могут найти тело мужчины
Фото: Виктория Яковенко
В Купянском районе Харьковщины в водоёме утонул мужчина.
Инцидент произошел 14 марта, рассказали в управлении Национальной полиции Харьковской области. О происшествии правоохранителям сообщила супруга погибшего. По данным полиции, поиски тела мужчины до сих пор продолжаются.
Правоохранители призывают быть внимательными и осторожными, выходя на лед.
«Безопасным считается лед (при температуре воздуха ниже 0°С) для одного пешехода – толщиной не менее 5-7 см, для группы людей (массовые переправы пешком) толщиной не менее 15 см. Крепким считается прозрачный лед с синеватым или зеленоватым оттенком толщиной 12 см», — отметили в полиции.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 12:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе Харьковщины в водоёме утонул мужчина.".