Утонул в водоёме: на Харьковщине сутки не могут найти тело мужчины

В Купянском районе Харьковщины в водоёме утонул мужчина.

Инцидент произошел 14 марта, рассказали в управлении Национальной полиции Харьковской области. О происшествии правоохранителям сообщила супруга погибшего. По данным полиции, поиски тела мужчины до сих пор продолжаются.

Правоохранители призывают быть внимательными и осторожными, выходя на лед.

«Безопасным считается лед (при температуре воздуха ниже 0°С) для одного пешехода – толщиной не менее 5-7 см, для группы людей (массовые переправы пешком) толщиной не менее 15 см. Крепким считается прозрачный лед с синеватым или зеленоватым оттенком толщиной 12 см», — отметили в полиции.