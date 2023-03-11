+10: на Харьковщине двое мужчин вышли на лед порыбачить, один погиб (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
11 марта на Печенежском водохранилище в Чугуевском районе Харьковской области двое мужчин, которые рыбачили вблизи дамбы, провалились под лед.
Одного из мужчин спас другой рыбак, второй ушел под лед и погиб, сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Водолазы уже подняли тело погибшего мужчины 1965 года рождения со дна водохранилища.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Спасенного рыбака доставили в «пункт незламності», который расположен в местной пожарно-спасательной части. Чрезвычайники согрели пострадавшего и напоили теплым чаем.
Стоит отметить, что сегодня ночная температура в поселке Печенеги составляла +3, а дневная — +10.
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 14:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 марта на Печенежском водохранилище в Чугуевском районе Харьковской области двое мужчин, которые рыбачили вблизи дамбы, провалились под лед.".