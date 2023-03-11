+10: на Харьковщине двое мужчин вышли на лед порыбачить, один погиб (фото)

11 марта на Печенежском водохранилище в Чугуевском районе Харьковской области двое мужчин, которые рыбачили вблизи дамбы, провалились под лед.

Одного из мужчин спас другой рыбак, второй ушел под лед и погиб, сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Водолазы уже подняли тело погибшего мужчины 1965 года рождения со дна водохранилища.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Спасенного рыбака доставили в «пункт незламності», который расположен в местной пожарно-спасательной части. Чрезвычайники согрели пострадавшего и напоили теплым чаем.

Стоит отметить, что сегодня ночная температура в поселке Печенеги составляла +3, а дневная — +10.