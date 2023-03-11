Live
  • Суббота 11.03.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🟢

+10: на Харьковщине двое мужчин вышли на лед порыбачить, один погиб (фото)

Происшествия 14:38   11.03.2023
Елена Нагорная
+10: на Харьковщине двое мужчин вышли на лед порыбачить, один погиб (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

11 марта на Печенежском водохранилище в Чугуевском районе Харьковской области двое мужчин, которые рыбачили вблизи дамбы, провалились под лед.

Одного из мужчин спас другой рыбак, второй ушел под лед и погиб, сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Водолазы уже подняли тело погибшего мужчины 1965 года рождения со дна водохранилища.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Спасенного рыбака доставили в «пункт незламності», который расположен в местной пожарно-спасательной части. Чрезвычайники согрели пострадавшего и напоили теплым чаем.

Стоит отметить, что сегодня ночная температура в поселке Печенеги составляла +3, а дневная — +10.

Читайте также: В Харькове два пьяных подростка провалились под лед — подробности от «скорой»

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

14:38
+10: на Харьковщине двое мужчин вышли на лед порыбачить, один погиб (фото)
13:59
Поставили на электроплиту: в Харькове в квартире взорвался газовый баллон
13:42
Глава ХОВА рассказал, как жителям Купянска получить пленку для закрытия окон
12:50
Решается, — Синегубов о перспективах запуска электротранспорта в Харькове
12:18
Как выглядят смертельные «сюрпризы», оставленные врагом на Харьковщине (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «+10: на Харьковщине двое мужчин вышли на лед порыбачить, один погиб (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 14:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 марта на Печенежском водохранилище в Чугуевском районе Харьковской области двое мужчин, которые рыбачили вблизи дамбы, провалились под лед.".