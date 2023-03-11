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+10: на Харківщині двоє чоловіків вийшли на лід порибалити, один загинув

Події 14:38   11.03.2023
Олена Нагорна
+10: на Харківщині двоє чоловіків вийшли на лід порибалити, один загинув

11 березня на Печенізькому водосховищі у Чугуївському районі Харківської області двоє чоловіків, які рибалили поблизу дамби, провалилися під кригу.

Одного з чоловіків врятував інший рибалка, другий пішов під кригу та загинув, повідомляють у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Водолази вже підняли тіло загиблого чоловіка 1965 народження з дна водосховища.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Врятованого рибалку доправили в “пункт незламності”, який розташований у місцевій пожежно-рятувальній частині. Надзвичайники зігріли постраждалого та напоїли теплим чаєм.

Варто зазначити, що сьогодні нічна температура у селищі Печеніги, наприклад, становила +3, а денна – +10.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 14:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 березня на Печенізькому водосховищі у Чугуївському районі Харківської області двоє чоловіків, які рибалили поблизу дамби, провалилися під кригу.".