+10: на Харківщині двоє чоловіків вийшли на лід порибалити, один загинув
11 березня на Печенізькому водосховищі у Чугуївському районі Харківської області двоє чоловіків, які рибалили поблизу дамби, провалилися під кригу.
Одного з чоловіків врятував інший рибалка, другий пішов під кригу та загинув, повідомляють у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Водолази вже підняли тіло загиблого чоловіка 1965 народження з дна водосховища.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
Врятованого рибалку доправили в “пункт незламності”, який розташований у місцевій пожежно-рятувальній частині. Надзвичайники зігріли постраждалого та напоїли теплим чаєм.
Варто зазначити, що сьогодні нічна температура у селищі Печеніги, наприклад, становила +3, а денна – +10.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 14:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 березня на Печенізькому водосховищі у Чугуївському районі Харківської області двоє чоловіків, які рибалили поблизу дамби, провалилися під кригу.".