Потонув у водоймі: на Харківщині добу не можуть знайти тіло чоловіка

У Куп’янському районі Харківщині у водоймі потонув чоловік.

Інцидент стався 14 березня, розповіли в управлінні Національної поліції Харківської області. Про подію правоохоронцям повідомила дружина загиблого. За даними поліції, пошуки тіла чоловіка досі тривають.

Правоохоронці закликають бути уважними та обережними, виходячи на лід.

«Безпечним вважається крига (при температурі повітря нижчою за 0°С) для одного пішохода – завтовшки не менше 5-7 см, для групи людей (масові переправи пішки) завтовшки не менше 15 см. Міцним вважається прозорий лід із синюватим або зеленуватим відтінком завтовшки 12 см», – зазначили у поліції.