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В Харькове задержали агента ФСБ, который готовил теракты (фото, видео)

Происшествия 10:15   15.03.2023
Оксана Горун
В Харькове задержали агента ФСБ, который готовил теракты (фото, видео)

Российский агент, харьковчанин, собирался организовать теракты против украинских летчиков и спецназовцев, заявили в СБУ.

«Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного российского агента в ходе масштабной спецоперации в Харькове. Злоумышленник занимался подготовкой терактов против военнослужащих сил обороны, которые находятся на территории областного центра. С этой целью он следил за украинскими защитниками – пытался установить места их временной дислокации и проживания, а также маршруты передвижения на собственных автомобилях», — сообщили в пресс-службе СБУ.

Агент врага — житель Харькова. Его, по данным СБУ в ноябре прошлого года завербовал кадровый сотрудник оперативной группы ФСБ в Белгородской области Салицев А.П.

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«Установлено, что содействие в контактах харьковчанина с российской спецслужбой оказывал проживающий на территории рф родственник», — уточнили в Службе.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что задержанный — 59-летний мужчина. Со своим «нанимателем» он общался через telegram.

По данным безопасников, российский агент «охотился» на летчиков, командиров спецподразделений ВСУ и сотрудников самой СБУ.

В Харькове задержали агента ФСБ, готовившего теракты 2

«Задокументированы факты скрытой фото- и видеофиксации прилегающей территории мест базирования украинских защитников и их транспортных средств. Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору разведывательной информации», — отметили в пресс-службе ведомства.

При этом возле одного из зданий, где проживают украинские военнослужащие, обнаружили вражеский тайник со взрывчаткой.

В Харькове задержали агента ФСБ, готовившего теракты 3

«Кроме слежки за украинскими защитниками злоумышленник выполнял враждебные задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.Координаты стратегических объектов требовались оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по городу. Для коммуникации по ФСБ их агент использовал анонимные мессенджеры, а передачу разведданных сопровождал медиафайлами с привязкой к местности», — сообщили подробности в СБУ.

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    Задержанному сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас он под стражей.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 10:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский агент, харьковчанин, собирался организовать теракты против украинских летчиков и спецназовцев, заявили в СБУ".