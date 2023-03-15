В Харькове задержали агента ФСБ, который готовил теракты (фото, видео)

Российский агент, харьковчанин, собирался организовать теракты против украинских летчиков и спецназовцев, заявили в СБУ.

«Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного российского агента в ходе масштабной спецоперации в Харькове. Злоумышленник занимался подготовкой терактов против военнослужащих сил обороны, которые находятся на территории областного центра. С этой целью он следил за украинскими защитниками – пытался установить места их временной дислокации и проживания, а также маршруты передвижения на собственных автомобилях», — сообщили в пресс-службе СБУ.

Агент врага — житель Харькова. Его, по данным СБУ в ноябре прошлого года завербовал кадровый сотрудник оперативной группы ФСБ в Белгородской области Салицев А.П.

«Установлено, что содействие в контактах харьковчанина с российской спецслужбой оказывал проживающий на территории рф родственник», — уточнили в Службе.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что задержанный — 59-летний мужчина. Со своим «нанимателем» он общался через telegram.

По данным безопасников, российский агент «охотился» на летчиков, командиров спецподразделений ВСУ и сотрудников самой СБУ.

«Задокументированы факты скрытой фото- и видеофиксации прилегающей территории мест базирования украинских защитников и их транспортных средств. Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору разведывательной информации», — отметили в пресс-службе ведомства.

При этом возле одного из зданий, где проживают украинские военнослужащие, обнаружили вражеский тайник со взрывчаткой.

«Кроме слежки за украинскими защитниками злоумышленник выполнял враждебные задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.Координаты стратегических объектов требовались оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по городу. Для коммуникации по ФСБ их агент использовал анонимные мессенджеры, а передачу разведданных сопровождал медиафайлами с привязкой к местности», — сообщили подробности в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас он под стражей.