У Харкові затримали агента ФСБ, який готував теракти (фото, відео)

Російський агент, харків’янин, збирався організувати теракти проти українських льотчиків та спецназівців, заявили у СБУ.

“Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського агента у ході масштабної спецоперації у Харкові. Зловмисник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони, які перебувають на території обласного центру. Для цього він стежив за українськими захисниками – намагався встановити місця їх тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних автомобілях“, – повідомили у пресслужбі СБУ.

Агент ворога – мешканець Харкова. Його, за даними СБУ, в листопаді минулого року завербував кадровий співробітник оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області Саліцев А.П.

“Встановлено, що сприяння у контактах харків’янина з російською спецслужбою надавав його родич, що проживає на території рф”, – уточнили в Службі.

У Харківській обласній прокуратурі відзначили, що затриманий – 59-річний чоловік. Зі своїм “наймачем” він спілкувався через телеграм.

За даними безпечників, російський агент “полював” на льотчиків, командирів спецпідрозділів ЗСУ та співробітників самої СБУ.

“Задокументовано факти прихованої фото- та відеофіксації прилеглої території місць базування українських оборонців та їхніх транспортних засобів”, – зазначили у пресслужбі відомства.

При цьому біля однієї з будівель, де мешкають українські військовослужбовці, виявили ворожу схованку з вибухівкою.

“Крім стеження за українськими захисниками зловмисник виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України. Координати стратегічних об’єктів потрібні були окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по місту“, – повідомили подробиці в СБУ.

Затриманому повідомили про підозру в держзраді. Нині він під вартою.