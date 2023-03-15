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У Харкові затримали агента ФСБ, який готував теракти (фото, відео)

Події 10:15   15.03.2023
Оксана Горун
У Харкові затримали агента ФСБ, який готував теракти (фото, відео)

Російський агент, харків’янин, збирався організувати теракти проти українських льотчиків та спецназівців, заявили у СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського агента у ході масштабної спецоперації у Харкові. Зловмисник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони, які перебувають на території обласного центру. Для цього він стежив за українськими захисниками – намагався встановити місця їх тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних автомобілях“, – повідомили у пресслужбі СБУ.

Агент ворога – мешканець Харкова. Його, за даними СБУ, в листопаді минулого року завербував кадровий співробітник оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області Саліцев А.П.

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“Встановлено, що сприяння у контактах харків’янина з російською спецслужбою надавав його родич, що проживає на території рф”, – уточнили в Службі.

У Харківській обласній прокуратурі відзначили, що затриманий – 59-річний чоловік. Зі своїм “наймачем” він спілкувався через телеграм.

За даними безпечників, російський агент “полював” на льотчиків, командирів спецпідрозділів ЗСУ та співробітників самої СБУ.

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“Задокументовано факти прихованої фото- та відеофіксації прилеглої території місць базування українських оборонців та їхніх транспортних засобів”, – зазначили у пресслужбі відомства.

При цьому біля однієї з будівель, де мешкають українські військовослужбовці, виявили ворожу схованку з вибухівкою.

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Крім стеження за українськими захисниками зловмисник виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України. Координати стратегічних об’єктів потрібні були окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по місту“, – повідомили подробиці в СБУ.

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    Затриманому повідомили про підозру в держзраді. Нині він під вартою.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 10:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський агент, харків’янин, збирався організувати теракти проти українських льотчиків та спецназівців, заявили у СБУ".