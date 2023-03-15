У Харкові затримали агента ФСБ, який готував теракти (фото, відео)
Російський агент, харків’янин, збирався організувати теракти проти українських льотчиків та спецназівців, заявили у СБУ.
“Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського агента у ході масштабної спецоперації у Харкові. Зловмисник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони, які перебувають на території обласного центру. Для цього він стежив за українськими захисниками – намагався встановити місця їх тимчасової дислокації та проживання, а також маршрути пересування на власних автомобілях“, – повідомили у пресслужбі СБУ.
Агент ворога – мешканець Харкова. Його, за даними СБУ, в листопаді минулого року завербував кадровий співробітник оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області Саліцев А.П.
Читайте також: СБУ на місці «прильоту» у Харкові спіймала агента РФ, який наводив ракети
“Встановлено, що сприяння у контактах харків’янина з російською спецслужбою надавав його родич, що проживає на території рф”, – уточнили в Службі.
У Харківській обласній прокуратурі відзначили, що затриманий – 59-річний чоловік. Зі своїм “наймачем” він спілкувався через телеграм.
За даними безпечників, російський агент “полював” на льотчиків, командирів спецпідрозділів ЗСУ та співробітників самої СБУ.
“Задокументовано факти прихованої фото- та відеофіксації прилеглої території місць базування українських оборонців та їхніх транспортних засобів”, – зазначили у пресслужбі відомства.
При цьому біля однієї з будівель, де мешкають українські військовослужбовці, виявили ворожу схованку з вибухівкою.
“Крім стеження за українськими захисниками зловмисник виконував ворожі завдання щодо виявлення замаскованих підприємств оборонно-промислового комплексу України. Координати стратегічних об’єктів потрібні були окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по місту“, – повідомили подробиці в СБУ.
Читайте також: На Харківщині СБУ впіймали «на гарячому» інформатора росіян
Затриманому повідомили про підозру в держзраді. Нині він під вартою.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові затримали агента ФСБ, який готував теракти (фото, відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 10:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський агент, харків’янин, збирався організувати теракти проти українських льотчиків та спецназівців, заявили у СБУ".