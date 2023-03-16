На Харьковщине в пожаре погиб мужчина — ГСЧС

Смертельный пожар случился 15 марта в деоккупированном поселке Шевченково Купянского района, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«На одном из пожаров, не связанном с ведением военных действий, погиб 60-летний мужчина. Событие произошло в 16:41 в поселке Шевченково Купянского района. На территории частного домовладения горела летняя кухня на площади 50 кв. м. Во время пожаротушения в очаге пожара спасатели обнаружили тело погибшего хозяина», — сообщили спасатели.

Сам огонь удалось локализовать к 17:14, а полностью ликвидировать в 19:14.

«По предварительным данным, причиной возникновения возгорания могло стать короткое замыкание электросети», — отметили в ГСЧС.

В целом за сутки на Харьковщине тушили 23 пожара, из них только один был вызван боевыми действиями.