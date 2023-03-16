На Харьковщине в пожаре погиб мужчина — ГСЧС
Смертельный пожар случился 15 марта в деоккупированном поселке Шевченково Купянского района, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«На одном из пожаров, не связанном с ведением военных действий, погиб 60-летний мужчина. Событие произошло в 16:41 в поселке Шевченково Купянского района. На территории частного домовладения горела летняя кухня на площади 50 кв. м. Во время пожаротушения в очаге пожара спасатели обнаружили тело погибшего хозяина», — сообщили спасатели.
Сам огонь удалось локализовать к 17:14, а полностью ликвидировать в 19:14.
«По предварительным данным, причиной возникновения возгорания могло стать короткое замыкание электросети», — отметили в ГСЧС.
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В целом за сутки на Харьковщине тушили 23 пожара, из них только один был вызван боевыми действиями.
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 08:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельный пожар случился 15 марта в деоккупированном поселке Шевченково Купянского района, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".