Live
  • Среда 15.03.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.27
    • 🟢

В Харькове ночью в пожаре погибли женщина с сыном (фото)

Происшествия 08:15   15.03.2023
Оксана Горун
В Харькове ночью в пожаре погибли женщина с сыном (фото)

Пожар случился 15 марта — после полуночи — на улице Героев труда, 12а, в Харькове, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Горели домашние вещи в квартире на пятом этаже жилой девятиэтажки на площади 4 кв. м. Во время пожаротушения спасатели обнаружили тела погибших. Ими оказались 87-летняя женщина и ее 57-летний сын. Они задохнулись угарным газом», — проинформировали спасатели.

Пожар в Харькове 15 марта 2023 2

Огонь локализовали в 01:05, а полностью потушили в 01:20. Причину пожара еще выясняют.

Пожар в Харькове 15 марта 2023 3

В целом за сутки на Харьковщине случились 17 пожаров, два из них — из-за боевых действий.

Пожар в Харькове 15 марта 2023 4

  • Читайте также: В Харьковской области на мине подорвался тракторист

    • Пожар в Харькове 15 марта 2023 5

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    08:42
    Армия РФ на Харьковщине уничтожила гражданское авто и сарай со скотом
    08:15
    В Харькове ночью в пожаре погибли женщина с сыном (фото)
    14:03
    В Харьковской области на мине подорвался тракторист
    08:28
    ДТП на Харьковщине: спасатели дважды доставали людей из разбитых машин
    18:57
    Возле дома подорвавшегося на мине нашли больше 70 “Лепестков” — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове ночью в пожаре погибли женщина с сыном (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 08:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился 15 марта — после полуночи — на улице Героев труда, 12а, в Харькове, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".