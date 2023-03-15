В Харькове ночью в пожаре погибли женщина с сыном (фото)

Пожар случился 15 марта — после полуночи — на улице Героев труда, 12а, в Харькове, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Горели домашние вещи в квартире на пятом этаже жилой девятиэтажки на площади 4 кв. м. Во время пожаротушения спасатели обнаружили тела погибших. Ими оказались 87-летняя женщина и ее 57-летний сын. Они задохнулись угарным газом», — проинформировали спасатели.

Огонь локализовали в 01:05, а полностью потушили в 01:20. Причину пожара еще выясняют.

В целом за сутки на Харьковщине случились 17 пожаров, два из них — из-за боевых действий.