У Харкові вночі в пожежі загинули жінка із сином (фото)
Пожежа сталася 15 березня – після опівночі – на вулиці Героїв праці, 12а, в Харкові, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Горіли домашні речі у квартирі на п’ятому поверсі житлової дев’ятиповерхівки на площі 4 кв. м. Під час пожежогасіння рятувальники виявили тіла загиблих. Ними виявились 87-річна жінка та її 57-річний син. Вони задихнулись чадним газом”, – поінформували рятувальники.
Вогонь локалізували о 01:05, а повністю загасили о 01:20. Причину пожежі ще з’ясовують.
Загалом за добу на Харківщині сталося 17 пожеж, дві з них – через бойові дії.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 08:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася 15 березня – після опівночі – на вулиці Героїв праці, 12а, в Харкові, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області".