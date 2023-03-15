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У Харкові вночі в пожежі загинули жінка із сином (фото)

Події 08:15   15.03.2023
Оксана Горун
У Харкові вночі в пожежі загинули жінка із сином (фото)

Пожежа сталася 15 березня – після опівночі – на вулиці Героїв праці, 12а, в Харкові, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Горіли домашні речі у квартирі на п’ятому поверсі житлової дев’ятиповерхівки на площі 4 кв. м. Під час пожежогасіння рятувальники виявили тіла загиблих. Ними виявились 87-річна жінка та її 57-річний син. Вони задихнулись чадним газом”, – поінформували рятувальники.

Пожежа у Харкові 15 березня 2023 2

Вогонь локалізували о 01:05, а повністю загасили о 01:20. Причину пожежі ще з’ясовують.

Пожежа у Харкові 15 березня 2023 3

Загалом за добу на Харківщині сталося 17 пожеж, дві з них – через бойові дії.

Пожежа у Харкові 15 березня 2023 4

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 08:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася 15 березня – після опівночі – на вулиці Героїв праці, 12а, в Харкові, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області".