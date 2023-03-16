На Харківщині в пожежі загинув чоловік – ДСНС
Смертельна пожежа сталася 15 березня в деокупованому селищі Шевченкове Куп’янського району, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
“На одній з пожеж, що не пов’язана з веденням військових дій, загинув 60-річний чоловік. Подія трапилась о 16:41 у селищі Шевченкове Куп’янського району. На території приватного домоволодіння горіла літня кухня на площі 50 кв.м. Під час пожежогасіння в осередку пожежі рятувальники виявили тіло загиблого господаря”, – повідомили рятувальники.
Сам вогонь удалося локалізувати до 17:14, а повністю ліквідувати о 19:14.
“За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати коротке замкнення електромережі”, – зазначили в ДСНС.
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Загалом за добу на Харківщині гасили 23 пожежі, з них лише одна була викликана бойовими діями.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 08:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна пожежа сталася 15 березня в деокупованому селищі Шевченкове Куп’янського району, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".