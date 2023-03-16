На Харківщині в пожежі загинув чоловік – ДСНС

Смертельна пожежа сталася 15 березня в деокупованому селищі Шевченкове Куп’янського району, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“На одній з пожеж, що не пов’язана з веденням військових дій, загинув 60-річний чоловік. Подія трапилась о 16:41 у селищі Шевченкове Куп’янського району. На території приватного домоволодіння горіла літня кухня на площі 50 кв.м. Під час пожежогасіння в осередку пожежі рятувальники виявили тіло загиблого господаря”, – повідомили рятувальники.

Сам вогонь удалося локалізувати до 17:14, а повністю ліквідувати о 19:14.

“За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати коротке замкнення електромережі”, – зазначили в ДСНС.

Загалом за добу на Харківщині гасили 23 пожежі, з них лише одна була викликана бойовими діями.