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На Харківщині в пожежі загинув чоловік – ДСНС

Події 08:45   16.03.2023
Оксана Горун
На Харківщині в пожежі загинув чоловік – ДСНС

Смертельна пожежа сталася 15 березня в деокупованому селищі Шевченкове Куп’янського району, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“На одній з пожеж, що не пов’язана з веденням військових дій, загинув 60-річний чоловік. Подія трапилась о 16:41 у селищі Шевченкове Куп’янського району. На території приватного домоволодіння горіла літня кухня на площі 50 кв.м. Під час пожежогасіння в осередку пожежі рятувальники виявили тіло загиблого господаря”, – повідомили рятувальники.

Сам вогонь удалося локалізувати до 17:14, а повністю ліквідувати о 19:14.

“За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати коротке замкнення електромережі”, – зазначили в ДСНС.

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Загалом за добу на Харківщині гасили 23 пожежі, з них лише одна була викликана бойовими діями.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 08:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Смертельна пожежа сталася 15 березня в деокупованому селищі Шевченкове Куп’янського району, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".