В Харькове прозвучат взрывы
В Харькове с 11 до 13 часов дня будут проводить контролированные подрывы, сообщило Суспільне со ссылкой на информацию ХОВА.
С 11:00 до 13:00 в районе ХТЗ будут проводить контролируемые взрывы, будут работать взрывотехники, сообщил директор областного департамента гражданской защиты Иван Сокол. Жителей Харькова просят сохранять спокойствие.
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Отметим, что за утро в Харькове прозвучало уже несколько воздушных тревог. Большинство из них, по данным мониторинговых групп, связаны с активностью врага на территории Белгородской области. О «прилетах» на данный момент информации нет.
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 11:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с 11 до 13 часов дня будут проводить контролированные подрывы, сообщило Суспільне со ссылкой на информацию ХОВА".