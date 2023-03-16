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В Харькове прозвучат взрывы

Общество 11:07   16.03.2023
Оксана Горун
В Харькове прозвучат взрывы

В Харькове с 11 до 13 часов дня будут проводить контролированные подрывы, сообщило Суспільне со ссылкой на информацию ХОВА.

С 11:00 до 13:00 в районе ХТЗ будут проводить контролируемые взрывы, будут работать взрывотехники, сообщил директор областного департамента гражданской защиты Иван Сокол. Жителей Харькова просят сохранять спокойствие.

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Отметим, что за утро в Харькове прозвучало уже несколько воздушных тревог. Большинство из них, по данным мониторинговых групп, связаны с активностью врага на территории Белгородской области. О «прилетах» на данный момент информации нет.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 11:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с 11 до 13 часов дня будут проводить контролированные подрывы, сообщило Суспільне со ссылкой на информацию ХОВА".