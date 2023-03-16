У Харкові пролунають вибухи

У Харкові з 11 до 13 години дня проводитимуть контрольовані підриви, повідомило Суспільне з посиланням на інформацію ХОВА.

З 11:00 до 13:00 у районі ХТЗ проводитимуть контрольовані підриви, працюватимуть вибухотехніки, повідомив директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокіл. Мешканців Харкова просять зберігати спокій.

Зазначимо, що за ранок у Харкові пролунало кілька повітряних тривог. Більшість із них, за даними моніторингових груп, пов’язані з активністю ворога на території Бєлгородської області. Про “прильоти” на цей час інформації немає.