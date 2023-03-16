Live
  • Четвер 16.03.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🟢

У Харкові пролунають вибухи

Суспільство 11:07   16.03.2023
Оксана Горун
У Харкові пролунають вибухи

У Харкові з 11 до 13 години дня проводитимуть контрольовані підриви, повідомило Суспільне з посиланням на інформацію ХОВА.

З 11:00 до 13:00 у районі ХТЗ проводитимуть контрольовані підриви, працюватимуть вибухотехніки, повідомив директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокіл. Мешканців Харкова просять зберігати спокій.

Читайте також: Під час обстрілу Харкова постраждав інтернат та житловий будинок – Терехов

Зазначимо, що за ранок у Харкові пролунало кілька повітряних тривог. Більшість із них, за даними моніторингових груп, пов’язані з активністю ворога на території Бєлгородської області. Про “прильоти” на цей час інформації немає.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

19:42
“Людей все більше”: евакуйованих із Харківщини відправлять на Житомирщину
17:21
Водоканали й очисні в Харкові та області не залежатимуть від електрики (відео)
17:38
На Харківщині засіють більше полів, ніж торік – Синєгубов
16:28
На Харківщині за тиждень знищили 620 вибухонебезпечних предметів
04:48
Після удару РФ у деяких районах Харкова проблеми зі світлом – Терехов

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові пролунають вибухи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 11:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з 11 до 13 години дня проводитимуть контрольовані підриви, повідомило Суспільне з посиланням на інформацію ХОВА".