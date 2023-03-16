У Харкові пролунають вибухи
У Харкові з 11 до 13 години дня проводитимуть контрольовані підриви, повідомило Суспільне з посиланням на інформацію ХОВА.
З 11:00 до 13:00 у районі ХТЗ проводитимуть контрольовані підриви, працюватимуть вибухотехніки, повідомив директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокіл. Мешканців Харкова просять зберігати спокій.
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Зазначимо, що за ранок у Харкові пролунало кілька повітряних тривог. Більшість із них, за даними моніторингових груп, пов’язані з активністю ворога на території Бєлгородської області. Про “прильоти” на цей час інформації немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 11:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з 11 до 13 години дня проводитимуть контрольовані підриви, повідомило Суспільне з посиланням на інформацію ХОВА".