Опасная курятина: жителей Харьковщины предупреждают о зараженном продукте
В Украину завезли импортную курятину. В продукте обнаружили сальмонеллу.
Об опасности предупреждают в управлении Госпродпотребслужбе в Харьковской области. Как рассказали специалисты, в партии польской курятины, а именно: куриных четвертинах, обнаружили бактерию Salmonella Enteritidis, которая вызывает опасное заболевание сальмонеллезом.
Как выяснили в Госпродпотребслужбе, опасная курятина попала на территорию Украины от польского поставщика AMP Logistika Sp. z o.o. Производитель опасного продукта – Cedrob SA. Груз из Польши принимало ООО «ВИЗИЯ ТРЕЙД» с Черкасской области.
«В случае обнаружения указанного груза операторы рынка обязаны обратиться в структурные подразделения Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области», — отметили специалисты.
Читайте также: Продукты с АТБ можно заказать «Укрпочтой» и «Новой почтой» на Харьковщине
Новости по теме:
Вы читали новость: «Опасная курятина: жителей Харьковщины предупреждают о зараженном продукте»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 12:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украину завезли импортную курятину. В продукте обнаружили сальмонеллу. ".