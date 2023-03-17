Опасная курятина: жителей Харьковщины предупреждают о зараженном продукте

В Украину завезли импортную курятину. В продукте обнаружили сальмонеллу.

Об опасности предупреждают в управлении Госпродпотребслужбе в Харьковской области. Как рассказали специалисты, в партии польской курятины, а именно: куриных четвертинах, обнаружили бактерию Salmonella Enteritidis, которая вызывает опасное заболевание сальмонеллезом.

Как выяснили в Госпродпотребслужбе, опасная курятина попала на территорию Украины от польского поставщика AMP Logistika Sp. z o.o. Производитель опасного продукта – Cedrob SA. Груз из Польши принимало ООО «ВИЗИЯ ТРЕЙД» с Черкасской области.

«В случае обнаружения указанного груза операторы рынка обязаны обратиться в структурные подразделения Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области», — отметили специалисты.