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Опасная курятина: жителей Харьковщины предупреждают о зараженном продукте

Общество 12:58   17.03.2023
Виктория Яковенко
Опасная курятина: жителей Харьковщины предупреждают о зараженном продукте

В Украину завезли импортную курятину. В продукте обнаружили сальмонеллу.   

Об опасности предупреждают в управлении Госпродпотребслужбе в Харьковской области. Как рассказали специалисты, в партии польской курятины, а именно: куриных четвертинах, обнаружили бактерию Salmonella Enteritidis, которая вызывает опасное заболевание сальмонеллезом.

Как выяснили в Госпродпотребслужбе, опасная курятина попала на территорию Украины от польского поставщика AMP Logistika Sp. z o.o. Производитель опасного продукта – Cedrob SA. Груз из Польши принимало ООО «ВИЗИЯ ТРЕЙД» с Черкасской области.

«В случае обнаружения указанного груза операторы рынка обязаны обратиться в структурные подразделения Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области», — отметили специалисты.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 12:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украину завезли импортную курятину. В продукте обнаружили сальмонеллу.  ".