Небезпечна курятина: мешканців Харківщини попереджають про заражений продукт

В Україну завезли імпортну курятину. Продукт заражений сальмонелою.

Про небезпеку попереджають в управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області. Як розповіли фахівці, у партії польської курятини, а саме: курячих четвертинах, виявили бактерію Salmonella Enteritidis, яка спричиняє небезпечне захворювання на сальмонельоз.

Як з’ясували у Держпродспоживслужбі, небезпечна курятина потрапила на територію України від польського постачальника AMP Logistika Sp. z o.o. Виробник небезпечного продукту Cedrob SA. Вантаж із Польщі приймало ТОВ «ВІЗІЯ ТРЕЙД» із Черкаської області.

“У разі виявлення зазначеного вантажу оператори ринку зобов’язані звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області”, – зазначили фахівці.