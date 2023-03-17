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Небезпечна курятина: мешканців Харківщини попереджають про заражений продукт

Суспільство 12:58   17.03.2023
Вікторія Яковенко
Небезпечна курятина: мешканців Харківщини попереджають про заражений продукт

В Україну завезли імпортну курятину. Продукт заражений сальмонелою.

Про небезпеку попереджають в управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області. Як розповіли фахівці, у партії польської курятини, а саме: курячих четвертинах, виявили бактерію Salmonella Enteritidis, яка спричиняє небезпечне захворювання на сальмонельоз.

Як з’ясували у Держпродспоживслужбі, небезпечна курятина потрапила на територію України від польського постачальника AMP Logistika Sp. z o.o. Виробник небезпечного продукту Cedrob SA. Вантаж із Польщі приймало ТОВ «ВІЗІЯ ТРЕЙД» із Черкаської області.

“У разі виявлення зазначеного вантажу оператори ринку зобов’язані звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області”, – зазначили фахівці.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 12:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україну завезли імпортну курятину. Продукт заражений сальмонелою.".