Небезпечна курятина: мешканців Харківщини попереджають про заражений продукт
В Україну завезли імпортну курятину. Продукт заражений сальмонелою.
Про небезпеку попереджають в управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області. Як розповіли фахівці, у партії польської курятини, а саме: курячих четвертинах, виявили бактерію Salmonella Enteritidis, яка спричиняє небезпечне захворювання на сальмонельоз.
Як з’ясували у Держпродспоживслужбі, небезпечна курятина потрапила на територію України від польського постачальника AMP Logistika Sp. z o.o. Виробник небезпечного продукту Cedrob SA. Вантаж із Польщі приймало ТОВ «ВІЗІЯ ТРЕЙД» із Черкаської області.
“У разі виявлення зазначеного вантажу оператори ринку зобов’язані звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області”, – зазначили фахівці.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 12:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Україну завезли імпортну курятину. Продукт заражений сальмонелою.".