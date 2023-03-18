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Ракетный удар по поселку на Купянщине: Синегубов сообщил, куда прилетело

Происшествия 08:43   18.03.2023
Елена Нагорная
Ракетный удар по поселку на Купянщине: Синегубов сообщил, куда прилетело

17 марта российские военные ударили двумя ракетами по поселку Великий Бурлук Купянского района Харьковской области. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

«Одна из ракет попала во двор жилого дома. Повреждены по меньшей мере 20 соседних домов и хозяйственные постройки. Вторая ракета ударила в землю на территории Великобурлукского райотдела полиции, повреждены также пожарно-спасательная часть, шесть частных автомобилей и соседние жилые дома», — пишет Синегубов.

По его информации, в течение суток враг с использованием ракет С-300, артиллерии, минометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

Пиротехники ГСЧС обследовали почти 2,5 га территории и обезвредили 69 взрывоопасных предметов.

«На линии соприкосновения наши военные дают отпор любым попыткам врага улучшить свое тактическое положение и наносят оккупантам ощутимые потери», — добавил Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 08:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 марта российские военные ударили двумя ракетами по поселку Великий Бурлук Купянского района Харьковской области. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.".