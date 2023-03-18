Ракетний удар по селищу на Куп’янщині: Синєгубов повідомив, куди прилетіло

17 березня російські військові вдарили двома ракетами по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. На щастя, обійшлося без постраждалих, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Одна з ракет влучила у подвір’я житлового будинку. Пошкоджені щонайменше 20 сусідніх домів та господарські споруди. Друга ракета вдарила у землю на території Великобурлуцького райвідділу поліції, пошкоджено також пожежно-рятувальну частину, шість приватних автомобілів та сусідні житлові будинки”, – пише Синєгубов.

За його інформацією, протягом доби ворог із використанням ракет С-300, артилерії, мінометів та великокаліберних кулеметів обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Піротехніки ДСНС обстежили майже 2,5 га території та знешкодили 69 вибухонебезпечних предметів.

“На лінії зіткнення наші військові дають відсіч будь-яким спробам ворога покращити своє тактичне положення та завдають окупантам відчутних втрат”, – додав Синєгубов.