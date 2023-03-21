Юруниверситет в Харькове не разместил ВПЛ: Верещук обратилась к руководителям

Вице-премьер-министр Ирина Верещук во время визита в Харьков призвала руководителей учебных учреждений разместить у себя внутренних переселенцев, если те этого еще не сделали.

На брифинге по итогам визита Верещук рассказала, что сегодня побывала в общежитии гуманитарно-педагогической академии и поблагодарила ее руководство за размещение ВПО.

«Я спрашивала сегодня о заведениях, которые должны были бы открыть двери. Например, юракадемия. К сожалению, я узнала, что этого не произошло. Как вице-премьер профильный я хочу обратиться еще раз к руководителям таких заведений. Почувствуйте, пожалуйста, момент и историчность времени, в котором мы живем. Именно сейчас открываются лучшие черты нашей нации, нашего народа. Именно сейчас мы формируемся как государство, как целостный организм. Если мы не поможем ближнему, если мы не будем чувствовать эмпатии и сочувствия к тем, кто больше всего страдает — нам будет очень трудно победить», — сказала Верещук.

«Принять у себя ВПЛ, обеспечить им жилье, все необходимое и спасти их жизнь и здоровье от обстрелов, — это святая обязанность каждого руководителя. Надо находить возможность, и я искренне надеюсь, что те заведения, которые сегодня для себя еще что-то взвешивают, сделают этот выбор. Помогут нашей Харьковской области, которая сегодня под обстрелами», — добавила она.

Как сообщалось, в общежитиях на Харьковщине проживают 4 тысячи ВПЛ. 90% из этих людей — жители региона, которые потеряли жилье и которые приехали оттуда, где сейчас обстрелы.