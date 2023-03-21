Юруніверситет у Харкові не розмістив ВПО: Верещук звернулася до керівників

Віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук під час візиту в Харків закликала керівників освітніх закладів прийняти в себе внутрішніх переселенців, якщо ті цього ще не зробили.

На брифінгу за підсумками візиту Верещук розповіла, що сьогодні побувала в гуртожитку гуманітарно-педагогічної академії та подякувала її керівництву за розміщення ВПО.

“Я запитувала сьогодні про заклади, які мали б відкрити двері. Наприклад, юракадемія. На жаль, я дізналася, що цього не відбулося. Як віцепрем’єр профільний я хочу звернутися ще раз до керівників таких закладів. Відчуйте, будь ласка, момент і історичність часу, в якому ми живемо. Саме зараз відкриваються найкращі риси нашої нації, нашого народу. Саме зараз ми формуємось як держава, як цілісний організм. Якщо ми не допоможемо ближньому, якщо ми не відчуватимемо емпатії та співчуття до тих, хто найбільше страждає – нам буде дуже важко перемогти”, – сказала Верещук.

“Прийняти в себе ВПО, забезпечити їм житло, все необхідне і врятувати їхнє життя та здоров’я від обстрілів, – це святий обов’язок кожного керівника. Треба знаходити можливість і я щиро сподіваюсь, що ті заклади, які сьогодні для себе ще щось зважують, зроблять цей вибір і допоможуть нашій Харківській області, яка сьогодні під обстрілами, декільком громадам”, – додала вона.

Як повідомлялося, у гуртожитках на Харківщині мешкають 4 тисячі ВПО. 90% із цих людей — жителі регіону, які втратили житло та приїхали звідти, де зараз обстріли.