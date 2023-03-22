В Харьков приехали послы Великобритании, Канады и Швеции (фото)
Чрезвычайные и полномочные послы трех государств прошлись по центру города в сопровождении Терехова, Синегубов и Верещук и осмотрели последствия российских обстрелов.
«В рамках поездки 21 марта Харьков посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Лариса Галадза-Кронин и временно поверенная по делам Посольства Швеции в Украине Мария Лингрен-Салтанова», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
По информации мэрии, послы ознакомились с последствиями обстрелов в центре Харькова. А мэр города Игорь Терехов рассказал им о планах восстановления.
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«Надеюсь, что вы также будете способствовать процессу послевоенного восстановления Харькова, ведь у нас есть большие планы», — прозрачно намекнул Терехов.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 11:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чрезвычайные и полномочные послы трех государств прошлись по центру города в сопровождении Терехова, Синегубов и Верещук и осмотрели последствия российских обстрелов".