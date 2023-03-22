В Харьков приехали послы Великобритании, Канады и Швеции (фото)

Чрезвычайные и полномочные послы трех государств прошлись по центру города в сопровождении Терехова, Синегубов и Верещук и осмотрели последствия российских обстрелов.

«В рамках поездки 21 марта Харьков посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Лариса Галадза-Кронин и временно поверенная по делам Посольства Швеции в Украине Мария Лингрен-Салтанова», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По информации мэрии, послы ознакомились с последствиями обстрелов в центре Харькова. А мэр города Игорь Терехов рассказал им о планах восстановления.

«Надеюсь, что вы также будете способствовать процессу послевоенного восстановления Харькова, ведь у нас есть большие планы», — прозрачно намекнул Терехов.