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В Харьков приехали послы Великобритании, Канады и Швеции (фото)

Мир 11:10   22.03.2023
Оксана Горун
В Харьков приехали послы Великобритании, Канады и Швеции (фото) Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Чрезвычайные и полномочные послы трех государств прошлись по центру города в сопровождении Терехова, Синегубов и Верещук и осмотрели последствия российских обстрелов.

«В рамках поездки 21 марта Харьков посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Лариса Галадза-Кронин и временно поверенная по делам Посольства Швеции в Украине Мария Лингрен-Салтанова», — сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Послы Великобритании, Канады и Швеции в Харькове 2
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

По информации мэрии, послы ознакомились с последствиями обстрелов в центре Харькова. А мэр города Игорь Терехов рассказал им о планах восстановления.

Послы Великобритании, Канады и Швеции в Харькове 3
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

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«Надеюсь, что вы также будете способствовать процессу послевоенного восстановления Харькова, ведь у нас есть большие планы», — прозрачно намекнул Терехов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 11:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чрезвычайные и полномочные послы трех государств прошлись по центру города в сопровождении Терехова, Синегубов и Верещук и осмотрели последствия российских обстрелов".