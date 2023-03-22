До Харкова приїхали посли Великобританії, Канади та Швеції (фото)
Надзвичайні та повноважні посли трьох держав пройшлися центром міста у супроводі Терехова, Синєгубова та Верещук і оглянули наслідки російських обстрілів.
“В рамках поїздки 21 березня Харків відвідали Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза-Кронін і тимчасово повірена у справах Посольства Швеції в Україні Марія Лінгрен-Салтанова”, – повідомили в пресслужбі Харківської міськради.
За інформацією мерії, посли ознайомились із наслідками обстрілів у центрі Харкова. А мер міста Ігор Терехов розповів про плани відновлення.
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“Сподіваюся, що ви також сприятимете процесу післявоєнного відновлення Харкова, адже ми маємо великі плани”, – прозоро натякнув Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 11:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Надзвичайні та повноважні посли трьох держав пройшлися центром міста у супроводі Терехова, Синєгубова та Верещук і оглянули наслідки російських обстрілів".