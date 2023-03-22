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До Харкова приїхали посли Великобританії, Канади та Швеції (фото)

Політика 11:10   22.03.2023
Оксана Горун
До Харкова приїхали посли Великобританії, Канади та Швеції (фото)

Надзвичайні та повноважні посли трьох держав пройшлися центром міста у супроводі Терехова, Синєгубова та Верещук і оглянули наслідки російських обстрілів.

“В рамках поїздки 21 березня Харків відвідали Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза-Кронін і тимчасово повірена у справах Посольства Швеції в Україні Марія Лінгрен-Салтанова”, – повідомили в пресслужбі Харківської міськради.

Посли Великобританії, Канади та Швеції у Харкові 2

За інформацією мерії, посли ознайомились із наслідками обстрілів у центрі Харкова. А мер міста Ігор Терехов розповів про плани відновлення.

Посли Великобританії, Канади та Швеції у Харкові 3

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“Сподіваюся, що ви також сприятимете процесу післявоєнного відновлення Харкова, адже ми маємо великі плани”, – прозоро натякнув Терехов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 11:10;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Надзвичайні та повноважні посли трьох держав пройшлися центром міста у супроводі Терехова, Синєгубова та Верещук і оглянули наслідки російських обстрілів".