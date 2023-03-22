До Харкова приїхали посли Великобританії, Канади та Швеції (фото)

Надзвичайні та повноважні посли трьох держав пройшлися центром міста у супроводі Терехова, Синєгубова та Верещук і оглянули наслідки російських обстрілів.

“В рамках поїздки 21 березня Харків відвідали Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза-Кронін і тимчасово повірена у справах Посольства Швеції в Україні Марія Лінгрен-Салтанова”, – повідомили в пресслужбі Харківської міськради.

За інформацією мерії, посли ознайомились із наслідками обстрілів у центрі Харкова. А мер міста Ігор Терехов розповів про плани відновлення.

“Сподіваюся, що ви також сприятимете процесу післявоєнного відновлення Харкова, адже ми маємо великі плани”, – прозоро натякнув Терехов.