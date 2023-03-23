Синегубов: жителям освобожденной Харьковщины могут списать долги за коммуналку

Алгоритм действий жителей деоккупированных территорий по оплате услуг ЖКХ будет принят Кабмином на общенациональном уровне, заявил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

По его словам, накануне этот вопрос поднимался на совещании с участием президента Владимира Зеленского на Харьковщине.

«Уже даны соответствующие поручения. Чтобы этот вопрос был проработан и решен на общенациональном уровне. Поэтому ждем решения, наверное, Кабмина относительно возможного списания или запрета начисления за тот период времени, когда человек не проживал в своем доме. Это легко установить, поскольку нужно регистрировать свое место жительства, когда человек имеет статус ВПЛ», — отметил глава ХОВА.

На вопрос, платить сейчас жителям или нет, Синегубов ответил, что нужно дождаться решения на общенациональном уровне.

«Решение будет, где будет четко прописан алгоритм действий. Тогда людям четко будет понятно, как действовать», — добавил он.