Наверное, будет — глава Госэнергонадзора о повышении тарифов на электроэнергию
Тарифы на электроэнергию для населения вероятно повысятся, ведь сейчас они не покрывают себестоимость производства, транспортировки и распределения. Однако когда именно это произойдет — пока не определено.
Об этом председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян рассказал в эфире национального телемарафона, отвечая на вопрос ведущей.
«Наверное, будет… Объективно, предпосылки для повышения тарифа есть. Когда это произойдет — это решение достаточно сложное. И однозначного ответа на этот вопрос пока нет», — сказал он.
По словам Слободяна, сейчас проводятся расчеты и рассматриваются различные варианты, чтобы для украинцев повышение тарифов было «как можно менее болезненным».
«Чтобы это не повлекло чрезмерное давление как на граждан-потребителей, так и на экономику. В конечном счете это будет связано, в том числе с себестоимостью и конкурентоспособностью украинской продукции. По моему мнению, это будет взвешенное решение, и никаких шоковых последствий оно не будет иметь», — уверен председатель Госэнергонадзора.
Читайте также: Шмыгаль прокомментировал возможное повышение тарифов на электроэнергию (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Наверное, будет — глава Госэнергонадзора о повышении тарифов на электроэнергию»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 16:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тарифы на электроэнергию для населения вероятно повысятся, ведь сейчас они не покрывают себестоимость производства, транспортировки и распределения. Однако когда именно это произойдет — пока не определено.".