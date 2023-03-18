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Наверное, будет — глава Госэнергонадзора о повышении тарифов на электроэнергию

Общество 16:11   18.03.2023
Елена Нагорная
Наверное, будет — глава Госэнергонадзора о повышении тарифов на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию для населения вероятно повысятся, ведь сейчас они не покрывают себестоимость производства, транспортировки и распределения. Однако когда именно это произойдет — пока не определено.

Об этом председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян рассказал в эфире национального телемарафона, отвечая на вопрос ведущей.

«Наверное, будет… Объективно, предпосылки для повышения тарифа есть. Когда это произойдет — это решение достаточно сложное. И однозначного ответа на этот вопрос пока нет», — сказал он.

По словам Слободяна, сейчас проводятся расчеты и рассматриваются различные варианты, чтобы для украинцев повышение тарифов было «как можно менее болезненным».

«Чтобы это не повлекло чрезмерное давление как на граждан-потребителей, так и на экономику. В конечном счете это будет связано, в том числе с себестоимостью и конкурентоспособностью украинской продукции. По моему мнению, это будет взвешенное решение, и никаких шоковых последствий оно не будет иметь», — уверен председатель Госэнергонадзора.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Экономика; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 16:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тарифы на электроэнергию для населения вероятно повысятся, ведь сейчас они не покрывают себестоимость производства, транспортировки и распределения. Однако когда именно это произойдет — пока не определено.".