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Напевно, буде, – голова Держенергонагляду про підвищення тарифів на електрику

Економіка 16:11   18.03.2023
Олена Нагорна
Напевно, буде, – голова Держенергонагляду про підвищення тарифів на електрику

Тарифи на електроенергію для населення, ймовірно, підвищаться, адже зараз вони не покривають собівартість виробництва, транспортування та розподілу. Однак коли саме це станеться – поки що не визначено.

Про це голова Держенергонагляду Руслан Слободян розповів в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання ведучої.

“Напевно, буде… Об’єктивно, передумови для підвищення тарифу є. Коли це відбудеться – це рішення досить складне. І однозначної відповіді на це питання поки що немає”, – сказав він.

За словами Слободяна, наразі проводяться розрахунки та розглядаються різні варіанти, щоб для українців підвищення тарифів було “якомога менш болісним”.

“Щоб це не спричинило надмірний тиск як на громадян-споживачів, так і на економіку. Зрештою це буде пов’язано в тому числі з собівартістю та конкурентоздатністю української продукції. На мою думку, це буде виважене рішення, і ніяких шокових наслідків воно не матиме”, – упевнений голова Держенергонагляду.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 16:11;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тарифи на електроенергію для населення, ймовірно, підвищаться, адже зараз вони не покривають собівартість виробництва, транспортування та розподілу. Однак коли саме це станеться – поки що не визначено.".